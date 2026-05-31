מטענים, רובי צלפים ו-10 טנדרים: צה"ל פוצץ מחסני נשק של חמאס

במסגרת הפעילות המבצעית להסרת איומים על כוחותינו הפועלים בשטח, כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בשילוב מטוסי קרב של חיל האוויר, תקפו והשמידו במהלך השבוע האחרון שלושה מחסני אמצעי לחימה מרכזיים של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה.

על פי הודעת דובר צה"ל, במחסנים שהושמדו אוחסן ציוד לחימה רב שנועד לפגוע בלוחמים ובאזרחי מדינת ישראל, ובכלל זה מטעני חבלה, נשקים ארוכים ורובי צלפים. באחד ממתחמי האחסון שהותקפו, הושמדו גם כ-10 טנדרים ששימשו את פעילי ארגון הטרור לניידות ולפעילות צבאית שוטפת.





דובר צה"ל

בצבא מציינים כי אמצעי הלחימה הללו נועדו לפגוע באופן ישיר בכוחות צה"ל הפועלים במרחב "הקו הצהוב", והשמדתם בוצעה כצעד מניעתי להסרת הסיכון הקיים. כמו כן, נמסר כי מיד לאחר תקיפות חיל האוויר, זוהו במיקומים השונים פיצוצי משנה עזים וממושכים, המעידים באופן חד-משמעי על הימצאותם של כמויות גדולות של חומרי נפץ ואמל"ח בתוך המבנים.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים בעמדותיהם במרחב בהתאם להסכמים, וימשיכו לפעול בנחישות וביוזמה כדי לסכל ולנטרל כל איום מיידי שיתפתח בשטח.