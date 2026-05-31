פרץ למסעדה של אייל שני - וגנב את הקופה עם הכסף

חמישה חודשים אחרי שהשתחרר מהכלא: כתב אישום נגד הפורץ למסעדה של השף אייל שני בתל אביב

תושב מזרח ירושלים בן 34 נאשם שפרץ למסעדת “גילה וננסי” של השף אייל שני ברחוב לבונטין בת״א. לפי כתב האישום, הוא ניפץ את חלון הכניסה, נכנס למסעדה וגנב קופה שהכילה כסף.

שוטרי תחנת לב תל אביב הצליחו להתחקות אחר זהותו ולעצור אותו כעבור מספר ימים.

לחובתו 9 הרשעות קודמות בעבירות רכוש, ובהן התפרצויות לבתי עסק וגניבות. רק בדצמבר האחרון השתחרר ממאסר של 15 חודשים בגין עבירות דומות.

הבוקר הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.