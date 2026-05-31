נתניהו על הבופור: "הם מסתערים קדימה וחיזבאללה נס על נפשו"

ראש הממשלה הכריז על הרחבת התמרון הקרקעי בלבנון וחשף נתונים על אבדות חיזבאללה: 8,000 מחבלים חוסלו מתחילת המלחמה, בהם 3,000 מאז מבצע "שאגת הארי". נתניהו: "לפני 44 שנים המקום היה סמל למחלוקת, היום חזרנו לבופור מאוחדים וחזקים מאי פעם. חיזבאללה נס על נפשו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (ראשון) הצהרה דרמטית שבה הכריז רשמית על הרחבת המערכה בלבנון, חציית נהר הליטני וכיבוש מוצב הבופור על ידי לוחמי צה"ל. בנאומו הדגיש ראש הממשלה את השינוי האסטרטגי בלחימה בצפון וחשף את היקף הפגיעה חסר התקדים בארגון הטרור.

"הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור והניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני", פתח נתניהו את דבריו והתייחס למטען ההיסטורי של המקום. "אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת – חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם".

נתניהו חשף לראשונה נתונים מספריים על הישגי צה"ל בגזרה הלבנונית: מתחילת מלחמת התקומה חוסלו כ-8,000 מחבלי חיזבאללה. מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' חוסלו 3,000 מחבלים, ובחודש האחרון בלבד חוסלו 700 מחבלים – נתון הגבוה מכלל המחבלים שחוסלו לאורך כל מלחמת לבנון השנייה.

ראש הממשלה הבהיר כי כיבוש הרכס ההיסטורי אינו סוף פסוק: "הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, תפסו שטחים שולטים וכבשו את רכס הבופור. עכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. שברנו את מחסום הפחד".

לדבריו, ישראל הקימה רצועות ביטחון מעבר לגבולותיה כדי להגן על היישובים, והיא יוזמת ופועלת בכל החזיתות – בסוריה, בעזה ובלבנון. נתניהו שיתף כי שוחח ביום שישי עם המח"טים והלוחמים בשטח, שסיפרו לו כי חיזבאללה נס על נפשו אל מול ההסתערות של כוחות צה"ל. "אמרתי להם: אני אתכם, עם ישראל כולו אתכם", סיכם נתניהו. "זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה ונחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום".