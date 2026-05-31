איך מגדלים ילדים בתוך המציאות הישראלית? טוהר גדסי ב-EP חדש

בין פחדים, אזעקות ורצון לשמור על תקווה - טוהר גדסי משיקה EP חדש וחשוף במיוחד. בפרויקט החדש היא נוגעת באמהות, אמונה והקושי לגדל ילדים בתוך המציאות הישראלית המורכבת, דרך ארבעה שירים אישיים שנכתבו מתוך החיים

אחרי אלבום הבכורה שזכה לחיבוק גדול עם שירים כמו "פתח לי שער", "טוב להודות" ו"שעת הנעילה", והדואט המדובר עם אברהם טל בשיר "הכול יעבור", טוהר גדסי משחררת EP חדש בשם "נשמה" - פרויקט חשוף, אישי ובשל במיוחד, שנכתב מתוך החיים עצמם.

ה-EP כולל ארבעה שירים חדשים שנולדו בין מציאות של מלחמה, אמהות, אמונה והתמודדות יומיומית עם פחדים, רעש פנימי וחיפוש אחר אור. דרך טקסטים כנים מאוד, גדסי מצליחה להפוך תחושות אישיות לסיפורים שכל אחד יכול למצוא בהם את עצמו.

"נשמה"

שיר הנושא של הפרויקט הוא אולי השיר הכי חשוף של גדסי עד היום. היא שרה על אישה שעוברת שברים, אכזבות ובדידות - אבל ממשיכה להחזיק באמונה גם כשהלב מתרוקן. הטקסט נע בין כאב לתקווה, עם שורות כמו: "אין לה יאוש בעולם" ו-"מישהו אוסף את הדמעות".

"למה לדאוג"

שיר שמנסה להשתיק את הרעש של החיים. בין חרדות, מחשבות ועומס רגשי, גדסי בוחרת לשיר דווקא על שקט, אהבה והיכולת לעצור רגע ולנשום. זה שיר על לשחרר שליטה, לחיות את ההווה ולהאמין שגם מתוך הכאוס - אפשר למצוא אור.

"לילה טוב"

אחד הרגעים הכי חזקים ב-EP. שיר שנכתב מתוך עיניים של אמא שמנסה להגן על הילדה שלה בעולם שמרגיש מפחיד וחסר יציבות. הפחד ממלחמה והמציאות הישראלית נוכחים לאורך כל השיר, אבל לצידם גם אהבה אינסופית ורצון לתת לילדה מקום בטוח. "גם אם לא יבוא שלום - שיהיה מקום בטוח".

"קומי אורי"

ביצוע מודרני לפיוט מתוך "לכה דודי", שמכניס לפרויקט כולו רובד רוחני עמוק יותר. השיר משלב מסורת, פיוט ותפילה לצד הפקה עכשווית, ומרגיש כמו קריאה להתעוררות ותקווה דווקא מתוך התקופה המורכבת.

על הפרויקט החדש אמרה גדסי: "האלבום הזה הוא הנשמה שלי בצורה הכי צלולה, נקייה וחשופה. כל שיר כאן הוא חתיכה מהחיים שלי".