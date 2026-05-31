לא יאמן: ההתבטאות ההזויה של דודי אמסלם על מצביעי הימין

השר דודי אמסלם עורר סערה ברשת לאחר שנשאל מתי יתקיימו הבחירות ופתח במונולוג על מצביעי הימין: "גזען, לא להאמין שאתה מעז לדבר ככה"

השר דודי אמסלם (הליכוד) נשאל היום (ראשון) בווינט, האם הוא יכול לומר מתי הבחירות בשביל שאנשים ידעו מתי הם יכולים לטוס.

הוא בתגובה השיב: "אני בבחירות לא מתעסק בכרטיסי טיסה. הימין ברובו לא טס, גם אין להם אפשרות כלכלית. סמכי עליי, רובם נמצאים בעשירונים החמישי והשישי, הם לא טסים הרבה. רק השמאל חושב מתי הוא יוכל לטוס".

המגישה שאלה אותו האם זה מה שהוא חושב על הציבור הימני, אמסלם השיב לה: "אני לא חושב. זו עובדה. תיכנסי ותראי מה זה העשירון החמישי או השישי, מה גובה ההכנסה, איפה האנשים מתפזרים בארץ, מה המוצא שלהם. רק בתל אביב, ברעננה ובכפר סבא אין הרבה מהעשירונים האלה.

תהיי בטוחה. אני עושה הכללה, בוודאי שיש מזרחים ואנשים מהפריפריה שיש להם גם את היכולות. אבל אם את בודקת איפה העשירונים מתפלגים בארץ... בסוף הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה. אי אפשר לרמות את המספרים".



