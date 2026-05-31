הירי של חיזבאללה מתרחב: אזעקה בעכו ובקריות

המלחמה בצפון מתרחבת. התרעות לירי רקטות הופעלו בעכו ובקריות, אחרי שמוקדם יותר הופעלו אזעקות בנהריה.
התושבים נדרשים להיכנס למרחב ממוגן.
האזעקות מתפרסות לאורך מישור החוף הצפוני מעכו ועד מפרץ חיפה: אזור עכו, קריית ביאליק וקריית ים.
על הירי לנהריה מוקדם יותר היום, מסר דובר צה"ל: "זוהו מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. חיל האוויר יירט את מרביתם והשאר נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות, אין נפגעים".
צה"ל יירטנו את הרקטות
דובר צה"ל עדכן על תוצאות היירוטים:
"בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 12:09 במרחבים כפר גלעדי ומטולה, זוהו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. חיל האוויר יירט שיגור אחד ושיגור נוסף נפל בשטח פתוח על פי מדיניות.
בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 12:29 במרחב עכו ומרחבים נוספים בצפון הארץ, זוהו מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. חיל האוויר יירט שיגור אחד והשאר נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות.
בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 12:37 על חדירת כלי טיס עוין במרחב קריית שמונה, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, אין נפגעים בכלל האירועים"
