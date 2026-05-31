הירי של חיזבאללה מתרחב: אזעקה בעכו ובקריות

אחרי כיבוש הבופור, הירי של חיזבאללה מתרחב ומדרים גם לאזור עכו והקריות. אזעקות הופעלו במישור החוף הצפוני, אחרי שמוקדם יותר היום נורו רקטות לעבר נהריה. שני מטחים באזור קרית שמונה