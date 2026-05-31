היועמ"שית מנחיתה מכה נוספת על נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרבת לאשר למקורבתה של משפחת נתניהו, דרורית שטיינמץ, להמשיך בתפקידה כממלאת מקום מנכ"לית משרד ראש הממשלה וזאת לנוכח החקירה הפלילית נגדה, כך דיווח היום (ראשון) אביעד גליקמן.

שטיינמץ נחקרה באזהרה במשטרה במסגרת פרשת מאי גולן היא חשודה בעבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי עובד ציבור ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

על פי הדיווח, ‏בתחילת מרץ פנה נתניהו בבקשה לבהרב מיארה לאשר את כהונתה של שטיינמץ בתפקידה כממלאת מקום מנכל משרד ראש הממשלה. אולם, לפני כשבוע השיב המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, לפניית נתניהו וכתב כי בנסיבות העניין (ששטיינמץ חשודה בעבירות פליליות) יש קושי ניכר של היועצת להיענות להארכת כהונתה של שטיינמץ וביקש מנתניהו שישקול את הטלת התפקיד על עובד מדינה אחר.

לימון אף ביקש במכתב זה כפי שביקש בעבר מנתניהו שיפעל לאלתר למינוי קבוע של תפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה כדי "למנוע פגיעה בפעילות המשרד ובאינטרס הציבורי הרחב".

נתניהו הגיב כי הוא טרם השלים בחינת מינוי של מנכל קבוע וטרם בחן את הטלת התפקיד על עובד מדינה אחר גם באופן זמני. ממכתביו של לימון אף עולה כי מ10 למרץ שטיינמץ איננה מכהנת יותר כממלאת מקום מנכל משרד ראש הממשלה, כיוון שמאז כהונתה לא הוארכה.