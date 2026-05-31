בשל המצב הביטחוני: רשות שדות התעופה בהודעה לציבור

בעקבות המצב הביטחוני, רשות שדות התעופה מסרו היום (ראשון) הודעה חשובה לציבור.

בהודעה נמסר כי "לידיעת ציבור הנוסעים, כל הטיסות הבינלאומיות בנתב”ג פועלות כיום מטרמינל 3 בלבד. בעקבות המצב הביטחוני וההתאמות התפעוליות שבוצעו עם פרוץ המלחמה, טרמינל 1 נסגר זמנית ואינו פעיל בשלב זה. מועד חידוש הפעילות בטרמינל 1 טרם נקבע ונבחן בהתאם להיקפי הפעילות ולצרכים המבצעיים.

נכון לעכשיו, כל הטיסות, בינלאומיות ופנים ארציות- הן היוצאות והן הנוחתות - פועלות מטרמינל 3 בלבד.

לתשומת לבכם, בחלק מההזמנות או כרטיסי הטיסה עדיין עשוי להופיע טרמינל 1. למרות זאת, יש להגיע לטרמינל 3.

אנא הימנעו מהגעה לטרמינל 1 והיערכו בהתאם כדי למנוע עיכובים מיותרים".

בנוסף, יודגש כי אין שינוי במצב וטרמינל 1 סגור מ-28.2.26.



