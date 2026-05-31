"צבא האמת" כבר לא עובד? ההדחה של הודיה טלטלה את המשחק

הודיה כהן נחשבה לאחת הדיירות הכי חזקות של העונה, עם גב מ"צבא האמת" שסחף בעבר מתמודדים עד הגמר והזכייה. אלא שההדחה המפתיעה שלה באמצע העונה פתחה מחדש את השאלה: האם הכוח הכי מפחיד של האח הגדול כבר איבד מההשפעה שלו?

ההדחה של הודיה כהן מהאח הגדול ממשיכה לעורר סערה ברשת, ולא רק בגלל שהודיה נחשבה לדיירת חזקה במיוחד - אלא בגלל מה שזה אומר על "צבא האמת", אחד הכוחות הכי מזוהים עם האח לאורך השנים.

במשך תקופות ארוכות, מספיק היה שדייר יקבל את התמיכה של "צבא האמת" כדי להפוך כמעט אוטומטית למועמד לגמר. הקהל הזה נחשב מאורגן, נאמן ועוצמתי במיוחד בהצבעות, כזה שמצליח להחזיק דיירים גם ברגעים קשים ולהוביל אותם רחוק מאוד במשחק.

מהרגע ששמעו "צבא האמת" - כולם סימנו גמר

לא מעט שמות גדולים מהעבר זוהו עם התמיכה הזאת.

שי חי הפך לתופעה טלוויזיונית של ממש, אור בן דוד הצליח לקחת את העונה עד הניצחון, גם ישראל אוגלבו נהנה מתמיכה אדירה בדרך לזכייה שלו, ותרצה כהן הגיעה רחוק מאוד בזכות קהל חזק ונאמן.

לכן, ברגע שהודיה סומנה כדיירת של "צבא האמת", הרבה צופים כבר היו בטוחים שהיא לפחות בדרך לגמר.

הודיה וזוהר. צילום: האח הגדול.

ואז הגיעה ההדחה ששברה את התחזיות

אבל כאן בדיוק מגיע הטוויסט. הודיה כהן לא הודחה רגע לפני הגמר - אלא באמצע העונה, כשעדיין נשאר עוד המון זמן למשחק. בדרך כלל זה בדיוק השלב שבו דיירים עם קהל חזק מתחילים לצבור תאוצה ולהתבסס כמועמדי גמר ברורים.

לכן, ההדחה שלה הצליחה להפתיע לא מעט צופים. מהרגע שהודיה סומנה כדיירת שמקבלת גב מ"צבא האמת", רבים כבר היו בטוחים שהיא בדרך לגמר. אלא שבפועל, דווקא ההדחה הזאת פתחה דיון חדש בקרב צופי האח הגדול: אולי הכוח של "צבא האמת" כבר לא מה שהיה פעם.

אם בעבר תמיכה של צבא חזק הייתה כמעט כרטיס בטוח לשלבים האחרונים, היום נראה שהקהל הרבה יותר מפוזר, ההצבעות משתנות מהר, והשליטה של "צבאות" כבר פחות מוחלטת. ההדחה של הודיה לא הייתה רק הדחה מפתיעה - אלא רגע שאולי מסמן שינוי אמיתי במשחק.