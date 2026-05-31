ינסה לחזור לפוליטיקה? השאלה המסתורית סביב משה כחלון

תיק יונט קרדיט: על שר האוצר לשעבר משה כחלון נגזר עונש מאסר על-תנאי של 8 חודשים, קנס בסך 180 אלף שקל והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים מיום גזר הדין

שר האוצר לשעבר משה כחלון הודה הבוקר (ראשון) בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שאליו הגיע עם הפרקליטות בתיק יונט קרדיט - החברה הציבורית לאשראי חוץ-בנקאי. כחלון שימש כיו"ר יונט בין השנים 2021 ל-2022.

בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) גזר על כחלון עונש מאסר על-תנאי של 8 חודשים, קנס בסך 180 אלף שקל והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים מיום גזר הדין.

על-פי כתב האישום בו הודה כחלון, לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 בדבר אי-סדרים מהותיים בסניף נצרת של יונט קרדיט, במשך כארבעה חודשים הוא לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש לפי חוק ניירות ערך. על-פי ההסדר, כחלון הודה כאמור בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, ומשכו של המאסר על-תנאי ייקבע על-ידי בית המשפט.



הסדר הטיעון אינו מתייחס לשאלת הקלון, וזו תוכרע ככל שכחלון יבקש לחזור לחיים הפוליטיים לקראת הבחירות הקרובות. לפי הערכות, הסוגיה לא צפויה להעיב על התמודדותו של כחלון לכנסת, מכיוון שהעבירות שבהן הורשע במסגרת הסדר הטיעון נחשבות לקלות באופן יחסי.