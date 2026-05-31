33 לשירי מימון ופתיחה קשה למתן פרץ: כך נפתח רוקדים עם כוכבים

פרק הפתיחה של "רוקדים עם כוכבים" יצא לדרך עם לא מעט רגעים שגרמו לרשת לדבר: שירי מימון כבשה את ראש הטבלה עם 33 נקודות, שרן ייני ריגש עם מחווה לאביו ליאור ייני ז"ל - ודוד דביר נתן את הציון הכי נמוך בתולדות התוכנית

העונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" יצאה אמש לדרך בקשת 12, והקבוצה הראשונה כבר סיפקה לא מעט רגעים שעשו רעש ברשת. שבעה זוגות עלו לראשונה על הרחבה, חלק הצליחו להפתיע בענק - ואחרים קיבלו נחיתה די כואבת מהשופטים.

שירי מימון בראש הטבלה

את ערב הפתיחה סגרו שירי מימון והרקדן רפאל פליישמן, שסיפקו את הריקוד שקיבל את הציון הגבוה ביותר של הערב - 33 נקודות, ובכך סיימו את הפרק במקום הראשון.

צמוד אליהם נמצאים אמיר בנאי והרקדנית רומי נוף עם 32 נקודות כבר בריקוד הראשון שלהם לעונה.

הרגע המרגש של שרן ייני

אחד הרגעים הבולטים של הערב הגיע מכיוונו של שרן ייני, שרקד יחד עם קארין סורוצ'ינסקי לצלילי השיר "אגדה יפנית" בביצוע המקורי של אביו, הזמר והשחקן המנוח ליאור ייני.

השניים קיבלו 29 נקודות - בדיוק כמו דיאן שוורץ והרקדן לוטם מדמוני, שהצליחו לספק פתיחה חזקה במיוחד לעונה.

דוד דביר לא ריחם

מי שקיבלו את הציון הנמוך של הערב היו מתן פרץ והרקדנית אלינור גרשפלד עם 17 נקודות בלבד.

אבל מה שבאמת גרם לצופים להרים גבה היה הציון של דוד דביר, שנתן לשניים 2 בלבד - הציון הכי נמוך שנראה עד עכשיו העונה.

גם דניאל גרינברג והרקדן אלון דוידובסקי פתחו את העונה עם 28 נקודות, בעוד בת חן סבג והרקדן עידן אטיאס קיבלו 23 נקודות מהשופטים.

פרק הבכורה השני של העונה ישודר ביום רביעי הקרוב בקשת 12.