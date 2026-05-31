עיתונאית כאן 11 תחת מתקפה חריפה: "מי את בכלל?!"

כתבת המשפט של כאן 11, הודיעה כי היא לא תשתתף בכנס עורכי הדין שצפוי להתקיים באילת. דבריה בהם היא הסבירה את סיבת ביטול ההשתתפות - עוררו סערה ברשת

כתבת המשפט של כאן 11, שלי טפיירו, התייחס היום (ראשון) לכנס עורכי הדין שצפוי להתקיים באילת והסבירה כי היא החליטה שלא להשתתף פה.

בדבריה כתבה טפיירו: "השנה ביטלתי את השתתפותי בכנס לשכת עו"ד באילת, זאת לאחר שהיו"ר שהפך את הלשכה לפוליטית על מלא החליט לשבץ רק את העיתונאים "הנכונים" בפאנלים המשמעותיים ואין לי שום צורך להיות עלה תאנה, נזכרתי שזה אותו יו"ר שבדיון בבג"צ נגד השר לוין זרק-'אתם מתנהגים כמו מאפיה', עמית- הפוסל במומו פוסל".

בתגובה, רבים תקפו אותה בחריפות, טענו כי היא מסקרת רק את מה שמתאים לה ולאג'נדה הפוליטית שלה.

דוד ורטהיים, עורך ופרשן תחום תקשורת בוואלה, התייחס לכך וטען: "‏בשולי השוליים, מקורותיי בכנס מוסרים: ‏שלי טפיירו הוזמנה לכנס לשכת עורכי הדין כדי לראיין את ח״כ סעדה ביום הראשון והכי חשוב בכנס. ‏היא אישרה.

‏לטפיירו אושר חדר מראשון עד שלישי (בכאן 11 מממנים את זה. חלום. אולי בכלל חבל שאין פיקוח תקציבי). ‏לאחר כמה ימים טפיירו ביקשה לשנות את מועדיי ההגעה, (שני עד רביעי). מאחר והמלונות בתפוסה מלאה - בקשתה לא התקבלה.

‏הופתענו לגלות שהיא ביטלה- ועכשיו מתברר שזה בכלל ״פוליטי״. ‏רק אציין שלפי ידיעון הכנס, יאיר אלטמן מערוץ 14 מראיין בפאנל מרכזי - כמו כתבי משפט אחרים. ‏האם טפיירו גם ביטלה וגם מתקרבנת? האם הדפוס מוכר? מעניין מניין למדה אותו".



