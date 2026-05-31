אחרי הוראת הפינוי: צה"ל החל בגל תקיפות בצור ודרום לבנון

שעות אחרי פרסום הוראת הפינוי, כוחות צה"ל החלו לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ומרחבים נוספים בדרום לבנון

שעות ספורות אחרי פרסום הוראת הפינוי, דובר צה"ל אישר כי הכוחות החלו כעת (ראשון) לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון.

תקיפה בצור צילום: ללא קרדיט

כאמור, הבוקר דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (ראשון) התראת פינוי נוספת לתושבי דרום לבנון, שנקראו לעבור צפונית לנהר הזהרני. "לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה ותקיפתה של החזית הפנימית הישראלית, צה"ל נאלץ לפעול נגדה בעוצמה רבה, במיוחד באזורכם" נאמר בהודעה. "לצה"ל אין כוונה לפגוע בכם".

"מתוך דאגה לביטחונכם, אנו פונים לכל התושבים הנוכחים דרומית לנהר הזהרני - כפי שמוצג במפה. עליכם לפנות את בתיכם מיידית" הובהר. "כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקניה או אמצעי הלחימה שלו - מסכן את חייו".

"כל מבנה המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להפוך ליעד לתקיפה" נאמר בסיכום. "תושבי דרום לבנון, עליכם לעבור מיידית צפונה לנהר הזהרני. שימו לב: כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם!".