בשורה לנהגים: צניחה משמעותית במחירי הדלק

הצניחה בשער הדולר והירידה של מחירי הנפט מגיעים גם לכיס של כולנו. מחיר ליטר בנזין בחודש יוני יעמוד על 7.80 שקלים, 27 אגורות פחות מהחודש הקודם

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מעדכן את מחירי הדלק בישראל. בחצות הלילה שבין ראשון לשני (ליל ה-1 ביוני 26') יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.80 ש"ח לליטר, ירידה של 27 אג' מהחודש הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר.

באילת יעמוד המחיר על 6.61 ש"ח לליטר, ירידה של 23 אג' מהחודש הקודם. ותוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות.

וכמה זה יוצא לכם? על תדלוק מיכל מלא של 40 ליטר בנזין תרוויחו קצת יותר מ-10 שקלים.



הירידה במחירי הדלק נובעת מירידה במחירי הנפט בעולם (3.7%) בעקבות הפסקת האש באיראן שעדיין נשמרת. והירידה החדה בשער הדולר (5.25%).

עם זאת מרכיבי המס בישראל עדיין גבוהים. על כל ליטר בנזין נשלם 3.61 שקלים בלו ועוד 1.19 שקלים מע"מ ובסך הכל 62% מהמחיר הסופי.