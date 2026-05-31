אגם גומנוב : "כל ילד צריך מקום בטוח כדי לפרוח"

בראיון אמיץ וחשוף לאולפן סרוגים מספרת ילדת האומנה אגם גומנוב את סיפורה האישי, מסבירה מה ההבדל המהותי בין אומנה לאימוץ וממליצה לכל משפחה שמתלבטת להציל עוד ילד שאיבד את דרכו. צפו.

בשונה מהאימוץ המוכר יותר למשפחות שעשו את הצעד המשמעותי וקיבלו ילד פעוט שזה עתה נולד או ילד בוגר, משפחות האומנה בישראל אינן זוכות לחשיפה משמעותית ורובן מעדיפות לשמור את הסיפור לעצמן.

אבל הנושא חשוב מכדי להישאר מאחורי דלתות סגורות בבתים או בבתי המשפט ולכן הוחלט לייחד מדי שנה יום מיוחד להעלאת המודעות הציבורית לחשיבות העניין ולציין את יום האומנה הבינלאומי מדי שנה ב-31 במאי.

לציון יום זה בישראל, מתארחת באולפן סרוגים מתארחת אגם גומנוב, שגדלה מגיל 3 במשפחת אומנה ומתארת בגילוי לב ובאומץ את השלבים שהובילו אותה למשפחה חדשה ואוהבת.

צפו בראיון עם אגם גומנוב באולפן סרוגים:

אגם גומנוב בראיון לציון יום האומנה 2026. אולפן סרוגים

המקום הבטוח שלי

בראיון משתפת אגם ברגע אחד בו הבינה שמצאה את המשפחה האוהבת והתומכת שלה:

"קצת אחרי שהגעתי למשפחה החדשה שלי נסענו לקיבוץ בצפון לבקר את הסבא והסבתא שלי, ופתאום שמעתי מרחוק רעש חזק של אופנוע. נבהלתי, רצתי לגבעה והסתתרתי מאחורי עץ. אמא ואבא החדשים שלי באו, הרגיעו אותי ואמרו: 'הכל בסדר, אנחנו שומרים עלייך', ואז הלכנו יחד כשהם מחזיקים אותי מכל צד בשתי הידיים. באותו רגע הבנתי שאלה ההורים שלי, והיום אני מספרת לכולם שכל מה שילד צריך זה מקום בטוח חום ואהבה כדי לפרוח".

אגם, כיום גננת מוסמכת בעלת תואר ראשון, מגדירה את עצמה ילדה עם מזל גדול ומספרת על הילדות וההתבגרות עם שני זוגות הורים כשהוריה הביולוגיים מלווים מרחוק את קליטתה במשפחתה החדשה, וכיצד הפכה עם הזמן בבית הספר וגם בצבא לשגרירה מסבירה של המונח "משפחת אומנה".

יותר מ-400 משפחות אומנה חדשות בשנה האחרונה

הסיפור המרגש של אגם מסופר לכולם לציון יום האומנה הבינלאומי. מנתונים עדכניים שמפרסם משרד הרווחה והביטחון החברתי עולה כי למרות שהייתה שנת מורכבת מבחינה ביטחונית וכלכלית בשנת 2025 הצטרפו יותר מ-400 משפחות חדשות למערך האומנה ברחבי הארץ.

כיום משולבים יותר מ-3,500 ילדים ובני נוער במשפחות אומנה בישראל, כאשר גיל ההצטרפות הממוצע למשפחת אומנה נע בין שש לשמונה. מתוך כלל הילדים, למעלה מ-900 ילדים ובוגרים המתמודדים עם מוגבלויות זכו למצוא בית חם ומחזק במשפחות אלו.

משרד הרווחה פועל להרחבת משפחות האומנה בקידום מהלכי חקיקה להסרת מגבלות גיל והגמשת תנאי הסף, במטרה לאפשר למשפחות נוספות לקחת חלק במפעל חברתי חשוב הזה ולהעניק לילדים נוספים את המקום הבטוח שהם כל כך זקוקים לו.