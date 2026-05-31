שר החינוך יודיע על ביטול הבגרויות?

הנהגת ההורים הארצית ומועצת התלמידים והנוער הארצית שיגרו היום (ראשון) מכתב משותף ודחוף לשר החינוך יואב קיש, ובו דרישה חד-משמעית לבטל לאלתר את יתרת בחינות הבגרות עבור תלמידים אלו.

על פי הדרישה המוצגת במכתב, במקום הבחינות החיצוניות הרגילות, יש לקבוע את ציוני הבגרות של תלמידי קו העימות על בסיס ציוני המגן וההערכות הבית-ספריות הפנימיות. יחד עם זאת, הם מבקשים להשאיר פתח ולאפשר בחינות חיצוניות רק עבור תלמידים שיבחרו בכך במטרה לשפר את הציון שלהם.

נציגי ההורים והנוער מבהירים במכתבם כי המצב הקיים יוצר אפליה קשה ופוגע פגיעה אנושה בסיכוייהם של התלמידים בצפון ובדרום. לדבריהם, בלתי אפשרי לצפות מתלמידים אשר מתמודדים מדי יום עם שגרת אזעקות, ריצה למרחבים מוגנים, חרדות ופינוי מהבתים, להיבחן בתנאים שווים מול שאר תלמידי ישראל שחייהם מתנהלים כסדרם.