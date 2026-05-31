צפו בתיעודים הראשונים מכיבוש רכס הבופור

שעות אחרי שנחשף כי כוחותינו שבו אל ההר האסטרטגי, דובר צה"ל משחרר תיעודים מצמררים וראשונים של לוחמי אוגדה 36 מעבר לליטני. המראות מציגים הטנק הראשון של חטיבה 7 שחצה את נהר הליטאני ולוחמי גולני מנקים את המרחב

חשיפה ראשונה מהשטח: שעות ספורות לאחר שהותר לפרסום כי כוחות צה"ל כבשו מחדש את רכס הבופור – לראשונה מאז מאי 2000 – דובר צה"ל משחרר לפני זמן קצר (ראשון) תיעודים ראשונים ובלעדיים מתוך המבצע הקרקעי הדרמטי מעבר לנהר הליטני ובמרחב נחל הסלוקי.



בסרטונים ובתמונות שנחשפים כעת לציבור, ניתן לראות את לוחמי חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית, הפועלים כולם תחת פיקוד אוגדה 36, כשהם מעמיקים את האחיזה בשטח ההררי המורכב. התיעודים מציגים את הרגעים ההיסטוריים של כיבוש רכס הבופור האסטרטגי והנפת דגל ישראל ודגל חטיבת גולני על פסגת המבצר, לצד פעילות אינטנסיבית של הכוחות בתוך תוואי נחל הסלוקי.





המבצע, שיצא לפועל לאחר נוהל קרב סדור ואישור מיוחד של הרמטכ"ל, נועד להרחיב את קו ההגנה הקדמי של ישראל, לחסל מחבלים ולהסיר את האיום הישיר מעל יישובי אצבע הגליל ומטולה. התיעודים מהשטח ממחישים את היקף התשתיות המשמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, ואת פעולת הכוחות להשמדת מתחמי הלחימה ותשתיות השיגור מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר ישראל.