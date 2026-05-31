פרופ' אביעד הכהן: צדק דחוי אינו צדק והזוכה כך מפסיד

צפו בפרק ה-9 של "אויבער חוכמעס" עם פרופסור אביעד הכהן:



מערכת המשפט מייצרת כותרות ומחלוקות כל הזמן, וכדי להבין למה בפרק החדש של "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר מתארח נשיא מכללת שערי מדע ומשפט פרופסור אביעד הכהן לשיחה על הפרטים החשובים והפחות מדוברים של המערכת המשפטית הסבוכה בעיקר בסוגיות המעסיקות כל אזרח, ובראשן הסחבת ועודף הניירת.

כפי שמיטיב לנסח זאת פרופסור הכהן: "הרעה החולה הגדולה ביותר של מדינת ישראל היא עינוי הדין. חז"ל אמרו שעל עינוי הדין חרב באה לעולם – לא סתם. יש אמרות משפטיות ידועות לפיהן צדק דחוי איננו צדק. אם קיבלת פסק דין אחרי שלוש שנים, גם אם זכית – בעצם הפסדת".

מנודניקים במדבר ועד "ועדות הכהן" בכנסת

בפרק מסביר פרופסור הכהן את משמעותו של המשפט העברי במערכת המשפטית המודרנית, מהן וועדות הכהן (שעסקו בין היתר בבעיית הדיור הציבורי ובעיכובים במתן פיצויים לנפגעי ה-7 באוקטובר), חוזר וחוקר את העבר שכמו בהווה שלטה בו "הנודניקיות המשפטית" כהגדרתו של עם ישראל במדבר ומספר על הישגיו בתחום המשפטי שגרמו לו סיפוק אמיתי ומשמעותי.

עוד בפרק: מה ההבדל בין "לעשות משפט" לבין "לעשות בשכל טוב" ?

מה הדבר העיקרי שצריך לשפר במערכת המשפט הישראלית בעתיד הקרוב?

ומה החלום האישי שפרופסור הכהן היה רוצה להגשים ולהגות בו יומם ולילה שאינו עבודה משפטית? (רמז: זאת התורה כולה).

