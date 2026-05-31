במאי "פאודה", "בשבילה גיבורים עפים" ו"בני ערובה" עומרי גבעון, מספר בסינמה שו"ת, על הדרך מילד שאוסף פוסטרים של סרטים ועד לאחד היוצרים המבוקשים בישראל. על ההשפעה של 7 באוקטובר על פאודה (שתעלה ב-yes), על ההצלחה המפתיעה של "בשבילה גיבורים עפים", ועל הקושי האמיתי שמסתתר מאחורי אחת הסדרות הגדולות בישראל

עם עלייתה של העונה החמישית של "פאודה", התארח הבמאי והתסריטאי עומרי גבעון בפודקאסט "סינמה שו"ת" בהנחיית אבי לודמיר, וסיפר על הקריירה שלו, על הפרויקטים הגדולים שיצר ועל האתגרים שמלווים את העבודה על אחת הסדרות המצליחות ביותר שיצאו מישראל.

עומרי גבעון בסינמה שו"ת: "פאודה היא הסדרה הכי קשה שעשיתי"

עומרי גבעון בסינמה שו"ת באולפן סרוגים

להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים - לחצו כאן

"7 באוקטובר טרף את כל הקלפים"

גבעון, שביים את העונות הרביעית והחמישית של "פאודה", מספר שהאירועים הדרמטיים של 7 באוקטובר שינו לחלוטין את הכיוון המקורי של הסדרה.

"התחילו לכתוב עונה חמישית, וברגע שהיה 7 באוקטובר כל הקלפים נטרפו. אבי יששכרוף וליאור רז הבינו שמה שנכתב כבר לא רלוונטי מכל הבחינות ובעצם בנו סיפור מחדש."

לדבריו, מדובר בעונה שונה מאוד מהקודמות.

"היא בקצב שונה, יותר אינטימית. אם העונה הקודמת הייתה אפית, אז דווקא העונה הזאת נפתחת לאט. היא מתעסקת באמת בפצע של הדמויות. היא עונה רגשית מאוד, בעיקר מאוד רגשית."

"בגיל 12 כבר ידעתי שאני רוצה להיות במאי"

האהבה לקולנוע התחילה מוקדם מאוד. גבעון מספר שכבר כילד היה אובססיבי לסרטים. "הייתי ממש מחפש תוכניות קולנוע, גוזר פוסטרים מהעיתון, עושה רשימות של במאים שאהבתי."

בגיל 12 או 13 כבר הכריז בפני הוריו על החלום שלו. "אמרתי לאמא שלי: 'אני רוצה להיות במאי סרטים'." למרבה המזל, הוריו לא ביטלו את החלום.

"הם לא נפנפו את זה. אמא שלי מצאה לי חוג קולנוע בתל אביב, אבא שלי דאג להביא לי מצלמת וידאו. מבחינתי זה היה ברור שזה הדבר שאני רוצה לעשות בחיים."

החלום לכבוש את הוליווד

אחרי הלימודים בתיכון לאמנויות בירושלים, טס גבעון יחד עם חברו הקרוב רותם שמיר לניו יורק. "אני ורותם טסנו לחו"ל בשאיפה לכבוש את הוליווד."

השניים כתבו תסריטים, ניסו למצוא סוכנים והיו משוכנעים שהפריצה מעבר לפינה. "בתמימות של ילדים בני 22 היינו בטוחים שזהו, עוד רגע זה קורה. זה לא קרה, אבל התהליך עצמו היה בית ספר ענק."

"שבע דקות בגן עדן" והפחד של האינתיפאדה

סרט הביכורים של גבעון, "שבע דקות בגן עדן", נולד מתוך החוויה הישראלית של ימי האינתיפאדה השנייה. "היה פשוט איום להסתובב ברחוב. פחד שכל שנייה יתפוצץ אוטובוס או בית קפה."

התחושות הללו התחברו לרעיון שהיה לו על צעירה שמתמודדת עם אובדן, ומהמפגש הזה נולד הסרט. "זה סיפור על מישהי שניצלה מפיגוע באוטובוס ועל תהליך הריפוי שלה." למרות ביקורות מצוינות והשתתפות בפסטיבלים יוקרתיים, הסרט לא הפך ללהיט קופתי. "מסחרית הוא לא הצליח, אבל מבחינתי זה לא המדד. אני עדיין גאה בו."

"תומר קפון נכנס לחדר והיה ברור שזה הוא"

אחת ההצלחות הגדולות של גבעון הייתה סדרת המתח "בני ערובה", אותה יצר יחד עם רותם שמיר. במהלך הריאיון הוא נזכר בליהוק של תומר קפון, אז שחקן צעיר ולא מוכר יחסית.

"הראתה לי תמונה שלו ואמרתי שהוא נראה מבוגר מדי. ואז הוא נכנס לחדר. אחרי שתי דקות היה ברור שיש שם משהו. כריזמה, עניין, חיים. היה די ברור שהוא מלוהק."

"הסדרה הפיגה בדידות של אנשים"

הצלחה גדולה אף יותר הגיעה עם "בשבילה גיבורים עפים", שהפכה לאחת הדרמות המדוברות של קשת.

גבעון מספר שלא התכוון מראש לעסוק בפוסט טראומה, אך הנושא הפך לאחד הלבבות המרכזיים של הסדרה. התגובות שקיבל הפתיעו אותו. "אחד הפסיכולוגים אמר לי שהסדרה הפיגה את הבדידות להרבה אנשים."

והיו גם תגובות אישיות יותר. "פגשתי אנשים שאמרו לי: 'זה אני'. מבחינתי זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי."

"פאודה היא הסדרה הכי קשה שעשיתי"

למרות הקריירה הארוכה שלו, גבעון לא מהסס לקבוע איזו הפקה הייתה המאתגרת ביותר. "פאודה היא הסדרה הכי קשה שעשיתי."

הוא מסביר שהקושי אינו רק אמנותי, אלא גם פיזי ולוגיסטי. "יש אקשן, יש ערבית בכמה ניבים, יש צרפתית, יש לבנון, יש סוריה, יש גשם, יש לילה. כל אלמנט שיכול להיות מורכב בהפקה נמצא בפאודה."

לדבריו, אחרי סיום העונה הרביעית הרגיש כאילו ביים ארבע סדרות שונות. "נהניתי, אבל וואו. הרגשתי שביימתי ארבע סדרות."

"השפה הוויזואלית צריכה לשרת את הסיפור"

אחד הדברים הבולטים בעונה הרביעית של "פאודה" היה השינוי הוויזואלי שהביא איתו גבעון. לדבריו, השינוי לא נבע מרצון "לחתום" על הסדרה, אלא מהסיפור עצמו.

"השפה צריכה לשרת את הסיפור. אם אני מצלם בבריסל בחורף, אני לא יכול לצלם כאילו אני במזרח התיכון." הוא מסביר שהלוקיישנים, הדמויות והאווירה הם שמכתיבים בסופו של דבר את הסגנון.

"הדמויות מכתיבות סגנון. הן מכתיבות את המוזיקה של הסדרה, את הפריימים, את הצילום."

ומה הלאה?

לצד "פאודה", גבעון ממשיך לפתח מספר פרויקטים במקביל, בהם סרטים וסדרות בארץ ובחו"ל. "יש לי פיצ'ר פסיכולוגי שמתרחש בחו"ל, עוד פיצ'ר שהוא מותחן בינלאומי, ויש כמה סדרות בשלבים שונים של פיתוח."

אבל כמו כל יוצר ישראלי, גם הוא יודע שהדרך להפקה ארוכה ומלאת מכשולים."זה מרתון. יש רעיונות שאני מפתח כבר עשר שנים, ויש כאלה שהתחלתי לפני שנה. כל הזמן צריך להמשיך לדחוף אותם קדימה."

בסיום הריאיון נשאל האם יחזור גם לעונה שישית של "פאודה". תשובתו הייתה זהירה אך ברורה: כרגע הוא בעיקר רוצה לנשום אחרי המסע המורכב של העונה החמישית. אבל אם לשפוט לפי הקריירה שלו עד היום, סביר להניח שעוד נשמע ממנו לא מעט בשנים הקרובות.



