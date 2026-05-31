השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת דיווח

בית המשפט המחוזי בת"א (המחלקה הכלכלית) הרשיע היום (ראשון) את שר האוצר לשעבר, משה כחלון, על פי הודאתו, בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיו"ר החברה הציבורית יונט קרדיט, וזאת במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 בדבר אי סדרים מהותיים בסניף נצרת, לא פעל כחלון להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש לפי חוק ניירות ערך.

רק כעבור כחמישה חודשים מרגע הצגת הממצאים לכחלון, הוצגו הממצאים לדירקטוריון, והחברה דיווחה לציבור על החשדות. זמן קצר לאחר חשיפת הדברים התפטר כחלון מתפקידו.

בעקבות כך הרשיעה שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א, דנה אמיר, את כחלון, בהתאם להודאתו, בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך.

בהתאם להסדר הטיעון, הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף ₪ והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים מיום גזר הדין.

במסגרת הטיעונים לעונש ציינה הפרקליטות, כי המסר העולה מההרשעה הוא חד וברור, ולפיו נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות לא רק חבים חובת אמונים לחברה ולטובתה כפי שהם תופסים אותה, אלא נושאים בחובה גם כלפי ציבור המשקיעים ובעלי המניות, הנשען על המידע שמפרסמת החברה לצורך קבלת החלטות השקעה מושכלות.

בנוסף, לצד הסנקציות והגבלת הכהונה הנלווית, מעבירה ההרשעה מסר ברור הן לנושאי משרה בחברות ציבוריות והן לציבור המשקיעים, כי הדין מגן על עניינם של המשקיעים וכי הפרת החובות כלפיהם גוררת אחריות ועונש. החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך.



