כתבת חדשות 13 חוגגת לפני החתונה: "עוד רגע אני כלה"

אפרת קרסנר
ט"ו סיון התשפ"ו
השדכנית בפעולה: הפרשת חלה במשרדי ערוץ 13| צפו צילום: Yonatan Sindel/Flash90

כתבת חדשות 13 בארצות הברית, נריה קראוס, נמצאת בימים אלו בשיא ההתרגשות לקראת החתונה המתקרבת עם בחיר ליבה, אך רגע לפני שהיא צועדת אל החופה השבוע ביום רביעי, החברים הקרובים דאגו להרים לה במסיבת רווקות בלתי נשכחת. 

האירוע האינטימי והמושקע התקיים באווירה פסטורלית ביקב ויתקין, וכלל שורה של פריטי מרצ'נדייז מטורפים ומותאמים אישית שהצליחו להפתיע את כולם ברשתות החברתיות. ההפתעה המשעשעת ביותר הגיעה בדמות חבילת מסטיק "בזוקה" בעיצוב מיוחד, שכללה קומיקס פנימי המציג שיחת טלפון דמיונית בין קראוס לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. 

האינסטגרם של נריה קראוס

בבדיחה המשעשעת, קראוס מפצירה בנשיא שלא להרוס לה את החתונה, וזה בתגובה מודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. הקשר ה"נשיאותי" לא נעצר שם, והתנוסס גם על דלי הקרח של היין תחת הסלוגן המשועשע: "Making Wedding Great Again".

חשבון האינסטגרם של נריה קראוס

בנוסף, קראוס שיתפה את עוקביה בפרט קולינרי משעשע: מסתבר שהיא ממש לא מחבבת את הטונה האמריקאית, ולכן חבריה דואגים להביא לה בקביעות ארגזים של טונה "סטארקיסט" מישראל. כהומאז' לשיגעון, החברים עיצבו עבורה מהדורה מיוחדת של פחיות טונה הנושאות את תמונתה לצד בן זוגה תחת הכותרת "The Catch of a Lifetime". שיהיה במזל טוב!

