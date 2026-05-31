כתבת חדשות 13 חוגגת לפני החתונה: "עוד רגע אני כלה"

הדברים המוזרים שהגיעו מהארץ: ככה חגגה כתבת חדשות 13 את סוף השבוע האחרון שלה כרווקה

כתבת חדשות 13 בארצות הברית, נריה קראוס, נמצאת בימים אלו בשיא ההתרגשות לקראת החתונה המתקרבת עם בחיר ליבה, אך רגע לפני שהיא צועדת אל החופה השבוע ביום רביעי, החברים הקרובים דאגו להרים לה במסיבת רווקות בלתי נשכחת.

האירוע האינטימי והמושקע התקיים באווירה פסטורלית ביקב ויתקין, וכלל שורה של פריטי מרצ'נדייז מטורפים ומותאמים אישית שהצליחו להפתיע את כולם ברשתות החברתיות. ההפתעה המשעשעת ביותר הגיעה בדמות חבילת מסטיק "בזוקה" בעיצוב מיוחד, שכללה קומיקס פנימי המציג שיחת טלפון דמיונית בין קראוס לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

הבזוקה של נריה קראוס ודונלד טראמפ צילום: האינסטגרם של נריה קראוס

בבדיחה המשעשעת, קראוס מפצירה בנשיא שלא להרוס לה את החתונה, וזה בתגובה מודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. הקשר ה"נשיאותי" לא נעצר שם, והתנוסס גם על דלי הקרח של היין תחת הסלוגן המשועשע: "Making Wedding Great Again".

דלי הקרח עם תמונתם של קראוס וטראמפ צילום: חשבון האינסטגרם של נריה קראוס

בנוסף, קראוס שיתפה את עוקביה בפרט קולינרי משעשע: מסתבר שהיא ממש לא מחבבת את הטונה האמריקאית, ולכן חבריה דואגים להביא לה בקביעות ארגזים של טונה "סטארקיסט" מישראל. כהומאז' לשיגעון, החברים עיצבו עבורה מהדורה מיוחדת של פחיות טונה הנושאות את תמונתה לצד בן זוגה תחת הכותרת "The Catch of a Lifetime". שיהיה במזל טוב!