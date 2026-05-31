ערוץ 14 בהלם: זו הבשורה שחיכתה לו הבוקר

נתוני הרייטינג של מוצאי השבת מציגים תמונת מצב מדאיגה עבור ערוץ 14, שרושם ערב חלש במיוחד ומתרסק מול המתחרים הגדולים הן ברצועת הפריים טיים והן בגזרת מהדורות החדשות.

ברצועת הפריים טיים המרכזית, ערוץ 14 כמעט ולא היה קיים במפת התחרות. בעוד שקשת 12 הובילה בגאון את הערב עם פתיחת העונה של "רוקדים עם כוכבים" שגרפה נתון מפלצתי של 21.2%, ורשת 13 הציגה נתון חזק של 15.2% עם "האח הגדול", בערוץ 14 נאלצו להסתפק בפירורים. התוכנית "שיחה עם עודד הרוש" הניבה 3.5% רייטינג בלבד, כשהיא מגרדת מלמטה את "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11 שקיבלה 2.8%.

הנורות האדומות בערוץ 14 ממשיכות להבהב גם בגזרת מהדורות החדשות. המהדורה המרכזית של הערוץ, שבימים כתיקונם נוהגת להתברג במקום השני ולעקוף את הערוצים המתחרים, רשמה הפסד צורב והחליקה למטה בטבלה.

חדשות 12 מובילה כרגיל ובפער ניכר עם 12.7%, אך ההפתעה מגיעה מכיוון חדשות 13 שתופסת את המקום השני עם 5.2%. חדשות 14 נחלשת משמעותית ומגיעה למקום השלישי בלבד עם 4.3% – מרחק נגיעה מחדשות 11 של תאגיד השידור הציבורי שנושפת בעורפה עם 4.1%. מהדורת i24NEWS נשארת הרחק מאחור וסוגרת את הרשימה עם 1.3%.