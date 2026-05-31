סן אנטוניו בגמר ה-NBA מול הניקס

הספרס השלימו 3:4 דרמטי בגמר המערב ויאבקו על הטבעת לראשונה מאז 2014, בשחזור גמר 1999 המיתולוגי. 22 נקודות לוומבניאמה ו-20 לשמפאני שיתקו את הת'אנדר. 35 נקודות של שיי גילג'ס-אלכסנדר לא הועילו לאלופה היוצאת

סדרת גמר המערב המרתקת של ה-NBA הגיעה אמש (שישי לראשון) לסיומה בדיוק כפי שהתחילה – עם ניצחון חוץ מרשים של סן אנטוניו באוקלהומה סיטי. הספרס עמדו בלחץ העצום של משחק מספר 7 המכריע, גברו 103:111 על הת'אנדר, והשלימו 3:4 בדרך להופעה ראשונה בסדרת הגמר הגדולה של הליגה מזה 12 שנים.

ויקטור וומבניאמה, שמוכיח שוב ושוב מדוע הוא נחשב לפנים של ה-NBA החדשה, הפגין בגרות יוצאת דופן במעמד המלחיץ. הכוכב הצרפתי הוליך את קבוצתו עם 22 נקודות, כשלצידו בלט ג'וליאן שמפאני שסיפק הופעה גדולה של 20 נקודות, מתוכן 18 נקודות שהגיעו מטווח השלוש ופירקו את ההגנה המקומית.

הניצחון המרשים של סן אנטוניו, שהושג מול קהל ביתי עוין, נשען על משחק קבוצתי ועומק יוצא דופן. מלבד וומבניאמה ושמפאני, עוד חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות: סטפון קאסל הצטיין עם 16 נקודות, דיארון פוקס הוסיף 15, דילן הארפר תרם 12, וקלדון ג'ונסון ודווין ואסל תרמו 11 נקודות כל אחד.

מן העבר השני, שיי גילג'ס-אלכסנדר עשה כל שביכולתו כדי להשאיר את תואר האליפות באוקלהומה. הגארד המוליך סיפק הופעה אישית מפלצתית של 35 נקודות, אך נותר לבדו מול האיכות והעומק של האורחת. ההפסד של הת'אנדר חותם עונה מאכזבת עבורם, וממשיך רצף חסר תקדים ב-NBA: זו תהיה העונה השמינית ברציפות שבה הליגה תכתיר אלופה חדשה ושונה.

עבור הספרס החגיגות יהיו קצרות במיוחד, שכן סדרת הגמר הגדולה כבר מעבר לפינה. בלילה שבין רביעי לחמישי הם יארחו את ניו יורק ניקס למשחק הראשון של העונה. הניקס, שחזרו למעמד הגמר לראשונה מאז שנת 1999, יפגשו שוב את אותה סן אנטוניו שחגגה מולם אז, בשחזור היסטורי של אחד הגמרים המפורסמים בתולדות הליגה.