הרב הראשי על העולים והמשתחווים בהר הבית: "איסור תורה חמור"

מאמר הלכתי מקיף, יוצא הרב הראשי לישראל בחריפות נגד "תופעת ההשתחוויה בהר הבית": "מלבד חומרת עצם העלייה להר הבית, האסורה לדעת גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, קיים איסור חמור נוסף של השתחוויה על רצפת ההר בזמן הזה"

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פרסם מאמר הלכתי מקיף ונחרץ שבו הוא קובע כי קיים איסור חמור לעלות ולהשתחוות בהר הבית בזמן הזה. המאמר, שהתפרסם באתר השו"ת הרשמי של הרב הראשי, נפתח בפסוק האזהרה "הִשָּׁמְרוּ לָכֶם עֲלוֹת בָּהָר וּנְגֹעַ בְּקָצֵהוּ".



בדבריו יוצא הרב הראשי נגד תופעה שהולכת ומתפשטת בשנים האחרונות, במסגרתה קבוצות שונות העולות להר הבית משתחוות במקום, תוך פרסום והפצה של הדרכות מעשיות ועידוד פומבי למעשה זה.

הרב בר מבהיר במאמרו כי מעבר לחומרת עצם העלייה להר הבית – אשר נאסרה באופן גורף על כל תחומיו על ידי גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, ובכללם הרבנים הראשיים לדורותיהם – קיים כיום איסור חמור נוסף של השתחוויה על רצפת ההר. מבחינה הלכתית, התורה אסרה להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים על רצפת אבנים, כפי שנאמר בפסוק “וְאֶבֶן מַשְׂכִּית לֹא תִתְּנוּ בְּאַרְצְכֶם לְהִשְׁתַּחֲוֹת עָלֶיה”. הרב מסביר כי ההיתר להשתחוות על אבן משכית היה תקף ומותר אך ורק בתוך בית המקדש עצמו.

בשל כך, פוסקי ההלכה לאורך הדורות הסתפקו בשאלה האם ההיתר להשתחוות על אבנים נאמר רק בתוך שטח העזרה, או שמא הוא תקף לכל שטח הר הבית. הרב בר מציין כי לדעת בעל ה"מנחת חינוך" הדבר נותר בספק, ומאחר שקיימות מספר ראיות הלכתיות חזקות לאסור השתחוויה בהר הבית, המעשה הזה בעייתי ביותר.



הרב הראשי מסכם ומדגיש כי עמדתה הרשמית של הרבנות הראשית לישראל לדורותיה נותרה בעינה, לפיה חל איסור חמור ביותר להיכנס בזמן הזה לכל שטח הר הבית, וכי אלו המשתחווים על רצפת ההר מכניסים את עצמם בידיים לספק איסור תורה חמור.