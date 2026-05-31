רפואה שלמה: עיתונאי כאן 11 חושף את מצבו הרפואי

רפואה שלמה: כתב כאן חדשות בישר אמש לעוקביו כי הוא מתמודד בשנה האחרונה עם מחלת הטרשת הנפוצה

כתב "כאן חדשות", יואב זהבי, שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות במצבו הרפואי ובכך שהוא מתמודד עם מחלת הטרשת הנפוצה בשנה האחרונה.

זהבי, בנו של ירון לונדון, בחר לפרסם את הדברים לרגל יום העלאת המודעות למחלה שצוין היום. "היום הוא יום העלאת המודעות לטרשת נפוצה אז מנצל את ההזדמנות לצאת מהארון: לפני קצת פחות משנה אובחנתי עם טרשת נפוצה, יש מצב שזה בגוף שלי כבר שנים, יכול גם להיות שלא.

זו כותרת גדולה, בהתחלה היא גם מאוד מפחידה אבל לאט לאט מעמיקים ולומדים שבניגוד למה שקורה לא פעם בעיתונות, מאחורי הכותרת הזאת יש המון תוכן".

עוד כתב זהבי "יש לפעמים תחושות פיזיות מוזרות, מדי פעם אני רואה מטושטש באחת העיניים וזה מאוד מציק, קורה גם שאני שואל: 'למה דווקא אני?', אבל זה בסדר. אנושי. בעשורים האחרונים המדע המדהים עשה התקדמות של שנות אור במחקר וכולנו מקווים שעוד מעט יצליחו לגדל מחדש סיבים עצביים".

לסיום כתב זהבי: "עד שזה יקרה נתנחם בצד הטוב של המחלה: אין לנו ברירה אלא לאכול קצת יותר נורמלי, לעשות ספורט ולשמור על הגוף שלנו. אני מודה שבאופן פרדוקסלי, ברמה הפיזית, החיים שלי די השתפרו מאז שאובחנתי. באנו לנצח".