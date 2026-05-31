שלמה פילבר מרוצה: "נראה שהפעם הלקח נלמד"

האנליסט הפוליטי ומנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, מתייחס לדיווחים הדרמטיים מהחזית הצפונית במהלך סוף השבוע האחרון, ומותח קו היסטורי ישיר בין המערכה הנוכחית לבין מלחמת לבנון הראשונה, בדיוק בציון יום השנה לקרב המיתולוגי על מבצר הבופור.

בתגובה לכיבושו המחודש של המבצר האסטרטגי בידי כוחות צה"ל במהלך סוף השבוע, הזכיר פילבר את האירועים ההיסטוריים: "44 שנים בדיוק אחרי הלילה בו סיירת גולני כבשה את הבופור במלחמת לבנון הראשונה (ט"ז סיוון תשמ"ב) ובקרב נהרג מפקדה הנערץ גוני הרניק, נכבש הבופור שוב".

"השטח נקי מאוכלוסייה"

בדבריו, מדגיש פילבר את ההבדל האסטרטגי המהותי בין הדרך שבה פעל צה"ל בעבר לבין תמונת המצב הנוכחית בשטח כפי שהיא משתקפת מהלחימה האחרונה, שלדבריו מעידה על הפקת לקחים עמוקה של מערכת הביטחון.

"נראה שהפעם הלקח נלמד", מסביר פילבר ומפרט את השינוי הדמוגרפי והצבאי ברצועת הלחימה הנוכחית: "אז, האוכלוסייה המקומית נשארה בכפריה שהפכו למוקדי טרור. היום השיעים בדרום לבנון גרים באוהלים בצפון המדינה, והשטח נקי מאוכלוסייה".

את ניתוחו בעקבות ההישג הצבאי בסוף השבוע חתם פילבר בהגדרה ברורה של היעד הנדרש כעת כדי למנוע את חזרת איום הטרור על יישובי הצפון: "רצועת ביטחון עד הליטני שהיא שטח השמדה לכל מי שלא צריך להיות בה".