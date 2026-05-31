מגי טביבי במתקפה חריפה: "אם זה היה קורה אצלנו"

מגישת מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 14, מגי טביבי, יוצאת במתקפה חריפה ונוקבת נגד המדיניות הביטחונית של ממשלת ישראל ומקבלי ההחלטות בכל הנוגע לניהול הלחימה וההסלמה המתמשכת בגבול הצפון.

בפוסט נוקב וכואב שפרסמה, התייחסה טביבי למציאות חייהם הבלתי נסבלת של תושבי יישובי קו העימות, שסופגים מטחים כבדים מדי יום ביומו ללא תגובה צבאית שתשנה את המשוואה.

טביבי הגדירה את המצב הנוכחי כהסכמה שבשתיקה מצד המדינה לפגיעה באזרחיה. "חוזה בלתי כתוב, נחתם בשתיקה ויומיומית מול תושבי הצפון", כתבה המגישה בכאב, "ההופך את חייהם של אלפי משפחות במטולה, בשלומי ובקריית שמונה לשווים פחות".

בהמשך דבריה, הצביעה טביבי על הפער המקומם, לטענתה, בין התפיסה הביטחונית של המדינה כשהאש מופנית לחבל ארץ מרוחק לבין התגובה שהייתה מתרחשת לו המטחים היו מופנים ללב המדינה. "מה שבצפון מוגדר כתגובה מידתית, אצלנו במרכז היה מוגדר מיד כהפקרה אסטרטגית", האשימה באופן חד-משמעי.

את הפוסט הנוקב בחרה מגישת החדשות לחתום במילים המבטאות את תחושת התסכול העמוקה וחוסר האונים מול המדיניות הנוכחית: "כנראה שהסטנדרט הכפול מאפשר להפקיר את תושבי קו העימות. עצוב".