רוני אלשיך על פרשת יונתן אוריך: "זה הדבר שהכי מטריד פה"

ט"ו סיון התשפ"ו
רוני אלשיך צילום: יונתן זינדל/פלאש90

רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm והתייחס לזירות המלחמה השונות של ישראל.

בדבריו הוא אמר: "יש שחקן שמשפיע על כל הזירות ואנחנו במילכוד איתו מאז שיצאנו למערכה מול עזה. השחקן הקטארי, אנחנו בזירה שהוא קובע את הכול.

 אמרתי שאם קטאר היא המתווכת - חמאס יישאר בשלטון, והנה חמאס בשלטון ואנחנו מספרים לעצמנו סיפורים".

בנוסף הוא התייחס לציוצי התמיכה של הקואליציה ביונתן אוריך ואמר: "הכי מטריד פה זה שכולם מתקרנפים. הולך ראש הממשלה מחזיר אותם להיות לגיטימיים ומממני החמאס - אף אחד לא יכול להסביר את ההיגיון. כולם מתיישרים לחבק את אוריך, לחבק את קטאר גייט אני מיואש מהממשלה הזו במובן הזה".

