אבישי בן חיים מרים ידיים: "איזה ייאוש"

הפרשן לענייני חרדים אבישי בן חיים, חזר בשבועות האחרונים לפעילות מלאה ברשתות החברתיות. לאחר שנתיים בהן הוא גזר על עצמו שתיקה, הוא השיק את ספרו "מנפיסט המסורתיות", וחזר לדבר על רעיונות כמו אהבה, פיוס ועוד.

אמש הוא שיתף פוסט בו הוא נראה מצולם לצד השרה מאי גולן, שכתבה שפגשה בבן חיים ויחד הם שוחחו על החברה הישראלית והאתגרים שמלווים אותה.

התגובות כצפוי לא היו לטובת השניים, אלא תקפו את השר ואת בן חיים עצמו. אחד הגולשים כתב: "הזרזיר והעורב הגישו תלונה רשמית".

בן חיים שמנסה לענות לכל עוקביו בצורה מרגיעה ויפה, כתב: "‏איזה ייאוש. ‏כותב ספר ("מניפסט המסורתיות") שכולו הושטת יד לפיוס ובשורה מתוקה של מתינות וסובלנות וכמיהה לאחדות והצגת מתווה רעיוני ומעשי לאיך נחיה ביחד.

‏מקווה שהיד המושטת לפיוס לא תדחה. ‏וזה סגנון התגובות...".