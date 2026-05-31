פרשן 'הארץ': מסרב להצטרף לחגיגות, שום דבר טוב לא יצא מזה

על רקע חזרת צה"ל לרכס הבופור והעמקת הפעילות בדרום לבנון, הפרשן הצבאי עמוס הראל מזהיר מפני חזרה למודל רצועת הביטחון: "אנחנו עלולים ליפול שוב לאותן טעויות"

בזמן שרבים חוגגים את ההתקדמות של צה"ל בדרום לבנון ואת החזרה לבופור, פרשן עיתון הארץ, עמוס הראל, מבקש לשפוך מים קרים על ההתלהבות.

לדבריו, ישראל עלולה למצוא את עצמה חוזרת בדיוק לאותם מקומות ולאותן טעויות שמהן ניסתה להיחלץ במשך שנים.

בריאיון שנתן הבוקר לרדיו 103FM אמר הראל: "אני מסרב להצטרף לחגיגות הגאולה הקרבה. לא היה שום דבר טוב ברצועת הביטחון דאז, לא צריך להתגעגע."

לדבריו של הראל: "אנחנו מתעקשים לשחזר את ההיסטוריה וליפול לכל הבורות שכבר נפלנו אליהם בעבר".

לראשונה מאז שנת 2000 צה"ל כבש את הבופור

הבוקר הודיע דובר צה"ל כי פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים, כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.

הפעילות החלה לפני מספר ימים, במסגרתה כוחות קרקעיים רבים ובהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן, החלו את הפעילות ההתקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי.

המבצע אושר על ידי הרמטכ״ל ובוצע לו נוהל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד הצפון.

הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, וכן בהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן מחבלי חיזבאללה ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים.

נוסף לכך, הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.