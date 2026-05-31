לראשונה מאז מאי 2000: צה"ל כבש את רכס הבופור

במבצע רחב שאושר על ידי הרמטכ״ל, כוחות אוגדה 36 חצו את נהר הליטני והחלו בפעילות התקפית ברכס הבופור ובנחל הסלוקי. המטרה: השמדת תשתיות חיזבאללה. כל הפרטים

לראשונה מאז מאי 2000, כוחות צה"ל כבשו את רכס הבופור בדרום לבנון, ומתבוסס במרחב.

פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים, כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.

הפעילות החלה לפני מספר ימים, במסגרתה כוחות קרקעיים רבים ובהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן, החלו את הפעילות ההתקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי.

הרמטכ"ל באישור הפעולה צילום: דובר צה"ל

המבצע אושר על ידי הרמטכ״ל ובוצע לו נוהל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד הצפון.

הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, וכן בהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן מחבלי חיזבאללה ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים.

נוסף לכך, הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

כוח צה"ל בבופור צילום: דובר צה"ל

צה"ל חצה את נהר הליטאני והרחיב את התקיפות על חיזבאללה מצפון לנהר. הפעילות מתרחבת לאזורים נוספים ברגעים אלו.

טרם כניסת הכוחות, חיל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וטנקים.

בנוסף, הכוחות השלימו שורת תקיפות משמעותיות במרחב לעבר שטחים שולטים, סרקו וניטרלו תשתיות צבאיות במרחב הליטאני וביצעו עבודות הנדסיות הכרחיות כדי לייצר את התנאים לפעילות ההתקפית.

צה"ל פועל סמוך לנבטיה המהווה מרכז כוח משמעותי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, וערוך ומוכן להרחיב את ההתקפה ככל שיידרש.

המבצע מצטרף לעשרות פעילויות נוספות שבוצעו על ידי כוחותינו בשבועות האחרונים, זאת כחלק מהפגיעה המתמשכת בחיזבאללה בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.

החמרת ההנחיות ביישובי העימות

אמש החמירו בפיקוד העורף את ההנחיות ליישובי קן העימות והסביבה, זאת בעקבות ההסלמה באזור מול חיזבאללה.

1. אזור ההנחיה קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג׳אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת.

* פעילות חינוכית - לא ניתן לקיים פעילות חינוכית.

* מקומות עבודה - יכולים לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

* התקהלויות ושירותים - בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים.

* החופים סגורים לציבור.

2. אזורי ההנחיה גליל עליון, גולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות חלקית.

* פעילות חינוכית - ניתן לקיים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

* מקומות עבודה - יכולים לפעול במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

* התקהלויות ושירותים - בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים.

* החופים סגורים לציבור.

ההחלטה על שינוי ההנחיות מגיעה לאחר שבת רוויית אש, שבמהלכה נרשם ירי מאסיבי וכבד של עשרות רקטות וטילים אשר שוגרו מלבנון לעבר שורה ארוכה של יישובים בגליל. במסגרת המטחים הללו, ולראשונה מזה חודשים ארוכים של לחימה, הופעלה אזעקה גם בעיר צפת וסביבתה, מה שהקפיץ אלפים מהתושבים למרחבים המוגנים.

במערכת הביטחון רואים בחומרה את הרחבת טווחי הירי של ארגון הטרור השיעי, ומסתמן כי צה"ל נמצא בשלבי היערכות מתקדמים לקראת הרחבה משמעותית של פעולות הלחימה מול חיזבאללה בלבנון, במטרה להשיב את הביטחון לתושבי הצפון.