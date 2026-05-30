משרד הבריאות בהודעת חירום: "עוברים למתחם תת קרקעי"

בעקבות הנחיות פיקוד העורף המעודכנות ולאחר הערכת מצב מיוחדת בראשות מנכ״ל משרד הבריאות ודיון של רשות אשפוז עליונה, הוחלט על העברת פעילותו של המרכז הרפואי לגליל בנהריה למתחם התת-קרקעי הממוגן של בית החולים.

המעבר של בית החולים בנהריה למתחם הממוגן יתבצע באופן מדורג ומבוקר, וזאת בהתאם לתוכניות ההיערכות לחירום שנבנו ותורגלו מראש במקום. במקביל, במשרד הבריאות מעדכנים כי מרפאות קופות החולים וטיפות החלב באזורים הרלוונטיים יעבדו אך ורק מתוך מרפאות ממוגנות.

במשרד הבריאות מדגישים כי מערכת הבריאות ערוכה באופן מלא להמשך מתן שירותים רפואיים מקיפים גם בתנאי החירום הנוכחיים, וכי המשרד ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות כל העת ולעדכן את ההנחיות לציבור ולצוותים הרפואיים בהתאם להתפתחויות בשטח.

בנוסף, במשרד הבריאות מזכירים לציבור הרחב כי מי שחווה חרדה או זקוק לתמיכה בעקבות המצב הביטחוני, יכול לפנות בכל שלב למרכזי החוסן השונים ולמוקדי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים על מנת לקבל סיוע נפשי מיידי.