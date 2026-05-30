חדשות 12 בהודעה חריגה לצופים

חדשות 12 מוציאה הודעה רשמית ומזהירה מפני קמפיין פישינג (דיוג) נרחב ומתוחכם, המנסה להפיל ברשת גולשים תמימים תוך שימוש בלתי חוקי בשמה ובמותג שלה.

ביממה האחרונה החל להשתולל ברשתות קמפיין דיוג המזמין את הציבור להצטרף לקבוצה המתחזה לערוץ הרשמי של חברת החדשות N12. בחברה מבהירים באופן חד-משמעי כי מדובר בהונאה, וקוראים לציבור לגלות ערנות מוגברת ולא להתפתות ללחוץ על הקישורים המופצים.

"אין להצטרף בשום אופן לקבוצה זאת", לשון הודעת האזהרה של חברת החדשות. "למותר לציין כי קבוצה זו אינה שייכת בכל דרך שהיא לחדשות 12 או ל-N12".

בשל חומרת האירוע והחשש מגניבת פרטים אישיים של אזרחים, בחברת החדשות לא לקחו סיכון ועדכנו באופן מיידי את אנשי מערך הסייבר הלאומי, שפתחו בבדיקה ומפעלים מאמצים כדי לחסום את התשתית של הקבוצה המתחזה.