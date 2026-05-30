העסקה עם איראן מתפרקת? ארה"ב תקפה בהורמוז ספינה מהאוויר

מטוס קרב אמריקאי ביצע לפני זמן קצר תקיפה אווירית מדויקת על ספינה שניסתה לחצות את המצור על איראן, במה שנראה כמו עוד סימן אפשרות להתרחקות של ארה"ב מקו הסיום לעסקה

פיקוד המרכז האמריקאי בישר כי לפני זמן קצר, מטוס קרב ביצע תקיפה מדויקת כנגד כלי שיט, שפעל לשבש ולסכל את המצור על איראן. הספינה שסירבה לציית להוראות הצי הותקפה מהעביר בטילי 'Hellfire' והושבתה.

על פי ההודעה שפורסמה לפני זמן קצר על ידי פיקוד המרכז (מזרח תיכון) האמריקאי, ספינה בשם "Lian Star" שנעה תחת דגל גמביה, אך בעלת קשרי מסחר אל איראן, ניסתה לפרוץ את המצור של ארה"ב ולשוט אל נמל איראני, לאחר שלא נשמעה להוראות הצי, בוצע לעברה ירי אזהרה, ולאחר שהמשיכה במסלול מטוסי קרב הוזנקו לעברה, ולבסוף ביצעו תקיפה אווירית מדויקת בטילי 'Hellfire' לעבר חדר המנועים והשליטה של הספינה, שהושבתה לאחר הפגיעה.

מהפיקוד נמסר בסיום האירוע: "כוחות הצי האמריקאי זיהו ספינת סחר, שמבצעת ניווט ממים בינלאומיים אל עבר המים הטריטוריאליים של איראן, בהפרה בוטה של המצור האמריקאי, לאחר ששודרו לספינה יותר מ-20 קריאות אזהרה ללא שינוי מסלול, כלי טיס ביצע ירי של טיל 'Hellfire' לעבר חדר המנועים, והשבית את הספינה, בעקבות סירובה להישמע אל הוראות הצי, הספינה איננה עושה את דרכה יותר אל עבר איראן".

מתחילת המצור הימי על איראן הושבתו או נלכדו כעשרה כלי שיט, בעוד מעל ל-110 נהדפו לאחור, במה שמתאר פיקוד המרכז כ"אכיפה מלאה של המצור ללא התפשרות".