גמר ליגת האלופות: ארסנל-פ.ס.ז' 1:1 בתום 120 דקות

גמר ליגת האלופות מספק דרמה אמיתית. ארסנל עלתה ליתרון במחצית הראשונה אבל דמבלה השווה ושלח את הקבוצות להארכה שהסתיימה בלי שערים

גמר ליגת האלופות 2025/2026 נותן דרמה ספורטיבית על המגרש. אלופת אנגליה הטרייה ארסנל פוגשת את אלופת צרפת ואלופת אירופה המכהנת.

התותחנים מלונדון עלו ליתרון כבר בדקה ה-5 משער של הבלץ. היתרון החזיק עד המחצית ובדקה ה-64 דמבלה השווה.

המשחק שהתחיל בשעה מוקדמת יחסית (19:00) בגלל המיקום איצטדיון פושקאש בהונגריה, איפשר לשומרי השבת להנות מסוף המחצית השנייה וגם מההארכה.

מהלך הפנדלים

פ.ס.ז' בעטה ראשונה מול היציע של האוהדים הצרפתים

ראמוש - מדייק; יוקרס - השווה. 1:1.

ברוקלה - מבקיע; אזה - מחמיץ את המסגרת. 2:1 לפסז'.

נונו מנדש - ראיה עצר; רייס - לפינה הימנית ופנימה. 2:2.

חכימי - לפינה השמאלית ופנימה. מרטינלי - לחיבורים השמאליים ופנימה. 3:3.

דואה - העלה ל-4:3; גבריאל מגלייאיס לבעיטה המכריעה - מעל השער והחוצה.

הצרפתים אלופים בפעם השנייה ברציפות!

גביע צרפתי שני ברציפות או ראשון לאנגלים

הצרפתים רוצים לקחת אליפות אירופה שנייה ברציפות (ושנייה בסך הכל). האדומים מלונדון רצו לזכות בפעם הראשונה בגביע עם האזניים הגדולות.

התואר האירופי היחיד שלהם הוא גביע אירופה למחזיקות בשנת 1994, וגמר ליגת האלופות לפני 20 שנה. הצרפתים זכו בגביע המחזיקות שנתיים לאחר מכן ופעם אחת באינטרטוטו. עכשיו יש להם גביע ליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, הישג שרק ריאל מדריד עשתה בעבר.

אחרי הזכייה של קריסטל פאלאס בליגה האזורית ואסטון וילה בליגה האירופית, האנגלים יכלו להשלים טריפל זכיות במפעלים האירופים. הישג חסר תקדים שלא הצליח.