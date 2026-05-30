שלמה ארצי בדואט ספונטני עם איתי לוי. צפו

"כשמתחשק לי לפרטט אני פוצח בדואט". שלמה ארצי הופיע הערב בבארבי וקלט בקהל את איתי לוי.
שלמה קרא לו לעלות לבמה וביחד עם דניאל וייס הם נתנו ביצוע מרגש ל-"אני גיטרה" קבלו טעימה.
שלמה ארצי ואיתי לוי (ארבל תקשורת)
שלמה ארצי הופיע הערב בברבי וקלט בקהל את איתי לוי. הוא העלה אותו לבמה ויחד עם דניאל וייס ביצעו ביחד את "אני גיטרה". צפו
