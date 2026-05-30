הסלמה קשה בצפון: טווח השיגורים מתרחב, נפילות הרחק מהגבול

הסלמה משמעותית בחזית הצפון, לראשונה מזה שבועות, חיזבאללה הרחיב משמעותית את טווח השיגורים ולצד רחפני הנפץ המתאבדים חזר לטווח את ערי הצפון הגדולות גם ברקטות וטילים

לאחר ההערכות של צה"ל כי קיים סיכוי לא מבוטל להסלמה במהלך סוף השבוע באירועי הירי בצפון, לראשונה מזה שבועות, מטחי רקטות וטילים שוגרו אל עומק מרחב הצפון מעבר לגבול, שוגרו מספר מטחים אל עבר נהריה, צפת וגם כרמיאל, זוהו נפילות בשטחים פתוחים.

במהלך סוף השבוע, חלה הסלמה משמעותית בחזית הצפון, כאשר לאחר שבועות של ירי רקטות מוגבל, ושימוש עיקרי של חיזבאללה ברחפני נפץ מתאבדים, שיגר ארגון הטרור מספר מטחים אל עומק הצפון הרחק מאזורי הגבול. שוגרו מטחים אל מרחב קריית שמונה והסביבה, בנוסף לצפת, אזעקות הופעלו גם בכרמיאל.

במקביל לכך, זוהו שיגורים רבים אל עבר מרחב נהריה ונפילות תועדו בים בצמוד אל חופי העיר, במרחק קצר מהמטיילים והמבלים, שנאלצו להימלט בבהלה מהמקום, כאשר רקטה אחר רקטה נופלת במרחק קצר מהחוף והדי הפיצוצים נשמעים בעוצמה, על פי הערכות ראשוניות, בוצעו לכל הפחות עשרות שיגורי רקטות אל עבר ישראל במהלך השבת, זוהו מספר פגיעות בשטחים פתוחים.

בעקבות ההסלמה החמורה, ראש הממשלה נתניהו כינס ישיבת חירום של הצמרת הביטחונית להתייעצויות דחופות, ייתכנו החמרות בהוראות פיקוד העורף ליישובי הצפון.