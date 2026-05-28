דרמה: 'דונלד טראמפ' ניצל ברגע האחרון משחיטה

'דונלד טראמפ' כוכב הרשת והאטרקציה התיירותית על ארבע רגליים כמעט ונשחט לרגל חג מוסלמי, אך ניצל ברגע האחרון והועבר למגורים בגן חיות

שור לבקן נדיר בעלה רעמה בלונדינית ודימיון מפתיע לנשיא האמריקאי ניצל ברגע האחרון משחיטה טקס לרגל חג מוסלמי.

השור הבנגלדשי הנדיר, שזכה לכינוי דונלד טראמפ בזכות דמיונו הייחודי למראה האייקוני של דונלד טראמפ, ניצל ברגע האחרון בזכות חיבת הרשתות החברתית והתיירים.

כוכב הרשת הבלונדיני כמעט ונשחט לרגל חג ה-עיד אל אדחא המתקיים בימים הקרובים, אך ניצל ברגע האחרון בעקבות קריאות נרגשות של אלפי גולשים ומעריצים.

שעות בודדות לפני פגישתו של טראמפ עם סכין הקצב, התערבה הממשלה הבנגלדשית והורתה על הצלתו של כוכב הרשת והעברתו למשמר וחיים שלווים בגן חיות הלאומי.

תיירים רבים וגם מקומיים הגיעו בתקופה האחרונה לביקור אצל השור במשקל 700 ק"ג, והפכו אותו לכוכב רשת בינלאומי, הבעלים המקור של טראמפ, זיעא אודין בן ה-38 הסביר כי למרות הפופולריות של טראמפ, נאלץ למכור אותו לקהילה בעקבות חוקי דת מקומיים.

מגן החיות הלאומי של בנגלדש נמסר: "אנחנו הכנו מתחם מיוחד לאירוחו, הוא יעבור בידוד של שבועיים ולאחריו יחשף שוב לציבור".