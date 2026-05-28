מתן פרץ מבהיר: "אני אומר מה שאני חושב - לא מפחד שיבטלו אותי"

רגע לפני שהעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" עולה במוצאי שבת הקרוב ב-קשת 12, מתן פרץ מתייחס לסערות שליוו אותו לאורך השנים ברשת - ומבהיר שגם היום הוא לא מתכוון להתחיל לסנן את עצמו או לחשב כל מילה.

בין היתר הוא התעמת פומבית עם לוסי אהריש סביב המונולוג שעורר סערה, וגם מול אזיליה בנקס הוא לא נשאר אדיש בעקבות ההתבטאויות שלה על ישראל. אבל מבחינתו, גם הביקורות והסערות לא יגרמו לו להפסיק להגיד את מה שהוא חושב - או להביע את דעתו בקול, גם בנושאים רגישים



"אם זאת דעתי - אני אגיד אותה"

בריאיון לסרוגים נשאל פרץ האם יש דברים שהוא כבר נמנע מלומר מחשש שינסו "לבטל" אותו - והשיב בצורה ברורה. "אם זאת דעתי ואני עומד מאחוריה, אני אגיד אותה", אמר. "אני לא מפחד שיבטלו אותי. לדעתי ביטול זה שטות".

לדבריו, אנשים היום לוקחים כל אמירה לקצה, למרות שאפשר גם פשוט לא להסכים. "אפשר לחשוב אחרת בלי להפוך את זה לאישי".

"אם מישהו נפגע - אבקש סליחה"

למרות התדמית הישירה והעוקצנית, פרץ מדגיש שיש מבחינתו גבול ברור מאוד שאסור לעבור. "הקו האדום שלי זה כשזה פוגע במישהו ספציפי", אמר. "אם מישהו נפגע ממני באופן אישי - אני אבוא ואבקש סליחה. גם אם אני חושב שאני צודק".

לדבריו, יש הבדל גדול בין ביקורת או דעה לבין ירידה אישית על בן אדם. "אין טעם לפגוע ברמה האישית".

"רוקדים עם כוכבים מוריד את האגו"

מעבר לכל הסערות והתגובות ברשת, פרץ הודה שדווקא התקופה ב"רוקדים עם כוכבים" הצליחה להכניס אותו לפרופורציות. "כל היום אומרים לך כמה אתה מדהים וכמה אתה מוכשר", סיפר. "ואז אתה נכנס לסטודיו ומבין כמה אתה כלום ושום דבר".

לדבריו, דווקא התחושה הזאת היא חלק ממה שהופך את החוויה למשמעותית עבורו. "זאת חוויה מאוד מצניעה", אמר. "וטוב שזה ככה".