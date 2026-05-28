'מי שלא לומד שיתגייס': נתניהו מפתיע בביקור בחטיבת החשמונאים

ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור ייחודי של חיילי החטיבה החרדית הייעודית, התקבל בשירה וריקודים, והפתיע בנחרצות בה הביע תמיכה בגיוס גורף לכל חרדי שאיננו לומד תורה.

נתניהו הגיע יחד עם יו״ר ועדת החוץ והביטחון, ח״כ בועז ביסמוט, השניים התארחו בבסיס חטיבת החשמונאים של צה״ל בבקעת הירדן, ושיבחו את החיילים על תרומתם למאמץ המלחמתי למרות הקשיים הרבים.

ראש הממשלה חלק את קרבתו לעולם התורה ואת קשריו המשפחתיים אל ההשקעה האישית בלימוד תורה, אך גם הביע נחרצות בצורך ובחשיבות ההתגייסות ללחימה למען המדינה: "אני מכבד את עולם התורה כיוון שדורות של אבותיי ושל אבותיכם קיימו את מורשת ישראל בלימוד תורה. אבל מי שלא לומד תורה - חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי".

נתניהו הסביר כי הוא לא רואה ניגוד בין עולמות אלה, וכי ימצאו את הדרך הנכונה לשלב אותם למען המדינה: "אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות האלה. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה - העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורח חיים דתי חרדי ולשרת, לאחוז בחרב דוד ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל". הוא הוסיף ושיבח את חיילי החטיבה על יוזמתם והקרבתם האישית, להיות פורצי הדרך והראשונים מסוגם: "ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים. אני מאוד מתרגש מזה שהייתי פה לפני שהלכתם לקורס קצינים, והיום אני פוגש בוגרים. דבר מדהים. אתם הנחשונים, ובאים אחריכם. אני רואה את זה. אני רואה את העלייה הגדולה בהתגייסות וברצון הזה להגן על מדינת ישראל".

לבסוף, הסביר כי המלחמה נמשכת, ודורשת הקרבות מכולנו, אך יש הישגים רבים, שהושגו גם בזכות קירבה למסורת ישראל: "אנחנו בעיצומה של מלחמה, עדיין בשבע חזיתות. כמובן שיש לנו הישגים כבירים. עוד לא סיימנו, אבל ההישגים האלה באים קודם כל מהאמונה, מהרוח, גם מהכוח, גם מהכלים, גם מהטכנולוגיה, וגם כלי הנשק, אבל בסוף או בתחילת הדבר הזה בא מרוח החשמונאים. אתם חשמונאים!".