כ"ץ תומך באוריך: "הרדיפה הזו אינה צדק - היא ניסיון הפחדה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מפרסם בצהריים (ה') הודעת תמיכה ביועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, נגדו הוגש כתב אישום בפרשת הבילד.

כ"ץ צייץ ברשת ה-X: "מסתירים מהקבינט מסמך קריטי שנתפס בעזה - והיועמ״שית מאשימה אחרים בכוונה לפגוע בביטחון המדינה.

אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת אכיפת החוק לכלי פוליטי. הרדיפה הזו אינה צדק - היא ניסיון הפחדה שנמשך כבר שנים. הציבור מבין בדיוק מה קורה כאן. תהיה חזק, יונתן״.

השרה לאיכות הסביבה עידית סילמן פרסמה גם היא הודעת תמיכה באוריך: " היועמ״שית המפוטרת ממשיכה במסע החיסולים באמצעות תפירת תיקים. יונתן אוריך אינו המטרה, הוא הכלי בניסיון לסלק את ראש הממשלה, השרים וחברי הכנסת של הימין. הבחירות הקרובות יהיו על החזרת השלטון לעם ונגד פקידים מושחתים ותופרי תיקים. יונתן, תהיה חזק, הטוב ינצח!"



כתב אישום חמור

מוקדם יותר היום פרסמנו בסרוגים כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הורתה היום (חמישי) להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת "הבילד".

במרכז האישום, שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה.

נזכיר כי "פרשת הבילד", שהפכה לאחת החקירות המדוברות בישראל בשנה האחרונה, עוסקת בחשד להדלפת מסמך מודיעיני מסווג לעיתון הגרמני Bild ובמרכז הפרשה ניצב גם יונתן אוריך, מי שנחשב לאחד מיועציו הקרובים של ראש הממשלה.

לפי החשד שנבדק על ידי המשטרה והשב״כ, המסמך הסודי הגיע תחילה לידי אלי פלדשטיין, ומשם הועבר לכאורה לגורמים נוספים שפעלו להביא לפרסומו בכלי התקשורת הגרמני. החוקרים בודקים האם אוריך היה מודע למהלך ואף לקח חלק בתיאום העברת המידע.

בהמשך הודיעה הפרקליטות כי היא שוקלת להעמיד את אוריך לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית והשמדת ראיה.

מנגד, אוריך דוחה את כל החשדות נגדו. לטענתו, הוא לא הדליף מידע סודי, לא פגע בביטחון המדינה ולא היה מעורב בפעולה בלתי חוקית. מקורביו טוענים כי מדובר בחקירה בעלת אופי פוליטי וכי לא קיימות ראיות שמוכיחות מעורבות ישירה שלו בהדלפה.