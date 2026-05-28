"אנרכיסטית, מחסלת, פאנטית יותר משקמה ברסלר"

השר עמיחי שיקלי תקף היום (חמישי) את היועצת המשפטית לממשלה, לאחר שהאחרונה החליטה על הגשת כת אישום נגד יונתן אוריך.

בדבריו הוא כתב: "‏האנרכיסטית מיארה, שמתגלה כפנאטית יותר משקמה ברסלר, יולנדה יבור ועמי דרור יחד, חצתה הבוקר רוביקון נוסף בכתב האישום ההזוי נגד יהונתן אוריך - כתב אישום שיצטרף לפח האשפה שמלווה את מרבית צעדיה.

‏וכמה מביך לראות את הנוכל שמינה אותה לתפקיד מוסיף קומה נוספת של טרלול, ומשווה את אוריך ללא אחר מאשר מרגל הגרעין ואנונו. ‏ניכר שהיועץ חורב, שכולנו מכירים את דעתו על הקליינט, שולט לחלוטין בדף המסרים של יו״ר יש עתיד החדש".

השרה מירי רגב כתבה: "אני מכירה את יהונתן אוריך שנים רבות. תמיד פועל במסירות ובמקצועיות לצידו של ראש הממשלה. לייחס לו כוונה לפגיעה בבטחון המדינה זהו דבר מופרך ומנותק. ‏אין הסבר הגיוני לטענה הזו מלבד רדיפה כנגד הימין, כנגד רוה״מ ואנשי לשכתו. בסוף האמת תנצח!‏".

השרה עידית סילמן כתבה: "היועמ״שית המפוטרת ממשיכה במסע החיסולים באמצעות תפירת תיקים. יונתן אוריך אינו המטרה, הוא הכלי בניסיון לסלק את ראש הממשלה, השרים וחברי הכנסת של הימין. הבחירות הקרובות יהיו על החזרת השלטון לעם ונגד פקידים מושחתים ותופרי תיקים. ‏יונתן, תהיה חזק, הטוב ינצח!".

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר: "הנסיון לייחס לאוריך ״כוונה לפגוע בביטחון המדינה״ על המעשה המיוחס לו, הוא טירוף מערכות. אני מכיר ומוקיר את יונתן אוריך שנים רבות. מדינת ישראל יקרה לליבו. עם ישראל יקר לו מאוד. הוא יעמוד גם מול האישום המוטרף הזה בגאון.

גלי בהרב מיארה היא התגלמות ״הפרקליטות שבתוך הפרקליטות״. היא עושה שימוש זדוני במערכת המשפט ככלי נשק נגד צד אחד של המפה הפוליטית, זה שפיטר אותה בצדק - וזה שיתקן את הריקבון שפשה במערכת המשפט.״

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הוסיף אף הוא: ״אכיפה בררנית היא פשע. אני שולח מילות חיזוק ליונתן אוריך. שום דבר לא יוכל לפצות על הסבל והכאב שנגרמים לו ולמשפחתו, רק בגלל עבודתו עם ראש הממשלה נתניהו. אבל אני בוטח בנחישותו של יונתן להוציא את הצדק לאור״.