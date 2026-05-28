ברנז'ה: העיתונאי החרדי מצטרף לכאן 11

כאן 11

דניאל גרובייס, עיתונאי גלי צה"ל לשעבר, ששימש בשנים האחרונות ככתב לענייני חרדים ודתות של התחנה הצבאית, מצטרף ל'כאן חדשות' וישמש ככתב חרדים וכנסת.

הצטרפותו של גרובייס מגיעה לאחר מינויו של העיתונאי והמגיש שחר גליק לכתב פוליטי ב'כאן חדשות'. גליק מביא עימו ניסיון של שנים בסיקור המערכת הפוליטית והזירה הציבורית.

לקראת בחירות 2026, הדסק הפוליטי של כאן חדשות יראה ככה: שחר גליק - כתב פוליטי, יערה שפירא - כתבת פוליטית, דניאל גרובייס - כתב חרדים וכנסת.

יואב קרקובסקי - פרשן בחירות בכאן חדשות ברשת ב', דקלה אהרון שפרן - כתבת כנסת בכאן חדשות ברשת ב'.



