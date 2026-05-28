האיראנים חושפים: כך הכשלנו את הנשק הסודי של ארה״ב

משמרות המהפכה ממשיכים לעקוץ את הנשיא טראמפ, ואחרי שחשפו את שיגורי הטילים לעבר מטרות אמריקאיות במהלך הלילה, כעת הם חושפים תיעוד חריג של הפלת טיל חמקני מסווג שנעשה בו שימוש במהלך התקיפות הליליות של ארה"ב.

בתיעוד שפורסם על ידי זרוע החלל והאוויר של משמרות המהפכה, נראה שימוש במערכות הגנה אווירית כנגד טיל חמקני מסוג AGM-158 JASSM ER, מדובר בטיל שיוט מתקדם שנמצא בשימוש חיל האוויר האמריקני במשך יותר מעשור, אך נחשף רק לאחרונה בפעילות מבצעית.

מדובר בסוג מתקדם של דגם ה-AGM-158 הסטנדרטי, והוא בעל יכולות חמקנות וגילוי נמוך שמקשים על איתורו למערכות הגנה אווירית סטנדרטיות ונעילה של הגנה אווירית והפלתו. על פי התיעוד שפורסם על ידי משמרות המהפכה, הטיל הופל על ידי שימוש במערכות הגנה אווירית מסוג ישן יותר, ככל הנראה על בסיס תותחים רבי קנה ששיגרו כמויות גדולות של פגזי הגנה אווירית לעבר הטיל המסווג, עד שלבסוף הצליחו לבצע פגיעה בודדת ולהפיל אותו.

הפלת הטיל על ידי הכוחות האיראניים מהווה מכה כפולה לאמריקאים, ראשית, הפלת הטיל עצמו חושפת פערים ביכולות הכלי המסווג מול טכנולוגיות מיושנות יותר, אך מעבר לכך, במידה והטיל נפל בשלמותו או שלא נהרס באופן מלא, סיכוי גבוה שהמשטר האיראני יבצע הנדסה לאחור שלו, כפי שעשו בעבר עם כלים אמריקאים אחרים.