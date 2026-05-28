למה אוראל צברי משתמש במשחת החתלה? "מצבי בכי רע"

בילוי רומנטי של כוכב הרשת ובת זוגו סיון במסעדת שף הסתיים בטונים צורמים, בכאבים עזים ובילוי לא צפוי בארון התרופות של הבן הקטן. מה בדיוק קרה שם?

הקומיקאי וכוכב הרשת אוראל צברי רגיל להצחיק מאות אלפי עוקבים, אבל הבוקר (חמישי) נראה שהחיוך התחלף בכאב אמיתי. מה שהתחיל כדייט לילי רומנטי ומבטיח עם בת זוגו, סיון, במסעדת השף של אורן אסידו ברחובות, הפך במהרה לסיוט מתמשך שנמשך עמוק לתוך שעות הבוקר.

הסיבה לדרמה? מנה אחת קטנה ותמימה למראה, שהוגדרה בתפריט כ"פיקנטית". צברי, שבסך הכל רצה ליהנות מחוויה קולינרית, גילה בדרך הקשה שהגוף שלו ממש, אבל ממש, לא בנוי לדרגות החריפות האלו.

"גנבתי לבן שלי"

התוצאות לא איחרו לבוא. כבר משעות הבוקר המוקדמות שיתף צברי את עוקביו באינסטגרם בסדרת סטוריז ממיטת ביתו, כשהוא נראה סובל במיוחד ולא חוסך בפרטים על המצב הרגיש.

"אני. לא. אוכל. פיקנטי. יותר. בחיים", הכריז צברי בנחרצות. "גם לא 'קצת פיקנטי' וגם לא רק 'לטעום'. מצבי בכי רע", אמר צברי.



אוראל צברי ומשחת ההחתלה צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של אוראל צברי

כשהכאבים הקשים סירבו לחלוף, נאלץ כוכב הרשת לפנות לפתרונות יצירתיים במיוחד, ומצא את הישועה דווקא בשידת ההחתלה של בנו התינוק. צברי הציג למצלמה שפופרת של משחת החתלה המועשרת באבץ ובשמן דגים, והודה: "גנבתי לבן שלי את המשחת החתלה. קראתי שאבץ במשחה הזו עוזר, אז זה החבר הכי טוב שלי הבוקר".

אנחנו רק נותרנו לקוות שהמשחה אכן תעשה את העבודה, ומאחלים לאוראל החלמה מהירה