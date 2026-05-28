דיווח: המועמד המפתיע ששוקלים לשריין בליכוד

במפלגת הליכוד שוקלים בימים אלה אפשרות לשריין מקום ברשימת המפלגה לכנסת עבור מנשה זלקה, כך דיווח היום (חמישי) יהודה שלזינגר בוואלה.

הרעיון הובא באחרונה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לבחון את המהלך ואת המשמעויות הציבוריות והפוליטיות שלו.



זלקה, קפטן הפועל חדרה ופרשן ספורט 1, נחשב לאחת הדמויות הבולטות והאהודות בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, לא רק בשל פעילותו על המגרש - אלא גם בזכות שירות המילואים המשמעותי שלו ועמדותיו הציבוריות בתקופת המלחמה. לאורך החודשים האחרונים שירת זלקה במילואים, ובמקביל המשיך לשמש סמל להזדהות לאומית עבור רבים בציבור הישראלי.

על פי הדיווח, במפלגת הליכוד טרם התקבלה החלטה סופית בעניין.

זלקה מסר בתגובה: "אני גאה מאוד בעצם העובדה ששמי עולה בהקשרים של עשייה ציבורית ותרומה למדינת ישראל. לאורך כל חיי פעלתי מתוך אהבה למדינה - כלוחם מילואים, כספורטאי וכאדם שמאמין בחינוך, ערכים ואחדות. אשמח מאוד להמשיך לשרת את המדינה גם בשנים הבאות, בכל דרך שבה אוכל לתרום ולהשפיע".