דוד דביר על עדן גולן: "היא לא באותה ליגה של נועה קירל ואנה זק"

"השופט הכי מפחיד" של "רוקדים עם כוכבים" חוזר - ופותח חזית גם מול כוכבות הפופ: דוד דביר מסמן את הפייבוריטים של העונה החדשה, מסביר למה המתמודדים חוששים ממנו - ולא חוסך בביקורת על נועה קירל ואנה זק

העונה החמישית של "רוקדים עם כוכבים" עולה היום (שבת) ב-קשת 12, ודוד דביר כבר מסמן את המתמודדים החזקים, מדבר על הביקורות הקשוחות שהפכו לסימן ההיכר שלו - וגם מסביר למה כולם כל כך מפחדים ממנו.

העונה החדשה מגיעה עם קאסט נוצץ במיוחד שכולל בין היתר את שירי מימון, מיה דגן, מתן פרץ, גיא הוכמן, דיאן שוורץ, שחר חיון ושרן ייני - אבל נראה שגם השנה, מי שיגנוב לא מעט פוקוס הוא דווקא האיש שמחזיק את השלטים מאחורי שולחן השופטים.

"אני לא נחמד לאומנים ולרקדנים"

דביר, שחוזר לעונה חמישית כשופט בתוכנית, מודה שהוא פחות מתרגש מהדרמות - ויותר מהחזרה של הריקוד למסך.

"אני מתרגש מהאירוע פחות מהדרמה שמסביב. אני בטוח שלרקדנים מאוד קשה ומאוד מתוח, אבל טוב שהכול חוזר למסך", אמר. "זאת תוכנית מאוד נקייה. אין בה בעיות, אין מילים לא יפות. יש ביקורת אמנם, אבל בעיקר ריקודים - וזה מאוד יפה".

אבל מאחורי ההומור, דביר גם הסביר למה כל כך הרבה מתמודדים חוששים ממנו: "אני מפחיד אולי כי אני אומר את האמת שלי. אני לא מעגל פינות, אני לא מצליח להיות נחמד לרקדנים ולאומנים. אני מנסה להיות מי שאני כי אני מאמין שזה עוזר. אני באמת קצת קשה לפעמים, אבל עם לב שלם".

עדן וארטיום צילום: אורטל דהן זיו

"שני תותחים שאי אפשר לעבור"

דביר גם סימן כבר עכשיו את אחד הזוגות החזקים של העונה: ארטיום ליאסקובסקי ו-עדן גולן. "אלה שני תותחים נורא גדולים ואני לא בטוח שאפשר יהיה לעבור אותם", אמר.

עם זאת, הוא הזכיר שגם בעבר היו מתמודדים שסומנו כפייבוריטים ולא הצליחו להגיע עד הסוף: "לינוי אשרם הייתה הבטחה נורא גדולה, היא באה מתחום מאוד קרוב ועשתה דברים מדהימים - אבל זה לא צלח. אין לדעת".

העקיצה לנועה קירל ואנה זק

אחד הרגעים היותר בולטים בריאיון הגיע כשדביר נשאל על עדן גולן - והשווה אותה לכוכבות פופ אחרות.

"עדן גולן זה ממש לא קרוב לבנות שהזכרת", אמר בהתייחסות ל-נועה קירל ואנה זק. "זמרת עם קול היסטרי ויכולות בלתי נגמרות. היא לא זמרת זמנית - היא זמרת לאורך זמן".

ואז גם זרק עקיצה: "יש כאלה שיש להן אופציה אחת מסוימת שהיא נחמדה לאותו רגע. הן עושות בעיקר פרסומות, שזה גם נחמד - אבל בואי, צריך לשיר".

"עדן גולן יכולה לעשות הכול"

דביר גם התייחס במהלך הריאיון לעתיד של עדן גולן, ונשאל האם לדעתו היא יכולה לחזור שוב לאירוויזיון - הפעם עם שיר פופי וקצבי יותר.

"עדן גולן יכולה לעשות הכול", אמר. "אבל לא נכון לשלוח אותה פעמיים. צריך לתת צ'אנס גם לעוד אנשים. אבל אין ספק שעוד נשמע עליה הרבה".

דביר נחשב כבר שנים לאחד מאנשי המחול הבולטים בישראל, אבל נראה שגם בעונה החמישית של "רוקדים עם כוכבים" - הוא עדיין נשאר השופט שהמתמודדים הכי חוששים לקבל ממנו ביקורת.