"הגוף מפורק, זה מפחיד": נועה קירל יוצאת מאזור הנוחות

הזמרת שיתפה את עוקביה בתחושות הקשות ובלוח הזמנים הצפוף רגע לפני העלייה לבמה: "זה המופע הכי קשה שעשיתי, אבל רק ככה אפשר להתפתח ולדחוף לקצה"

שבוע בלבד לפני המופע הראשון שלה, ותשעה ימים לפני המופע השני, כוכבת הפופ נועה קירל משתפת בגילוי לב על המאמץ הפיזי והמנטלי הכרוך בחזרות האינטנסיביות.

בסטורי שהעלתה היום (חמישי) לחשבון האינסטגרם שלה, סיפרה קירל כי היא וצוותה נמצאים בעיצומן של ההכנות למה שהיא מגדירה כ"מופע הכי קשה שעשיתי". לדבריה, המופע הנוכחי כולל אלמנטים חדשים ושינויים רבים אשר אילצו אותה לצאת מאזור הנוחות המוכר שלה.

"עם כמה שזה מפחיד לפעמים, רק ככה אפשר להשתפר", כתבה הזמרת, והוסיפה כי למרות ש"הגוף מפורק", היא חשה סיפוק אדיר וגאווה בצוות שלה ש"נותן את הנשמה". קירל חתמה את המסר לקהל במילים: "כבר לא יכולה לחכות שתראו".