לקראת יום העצמאות האריתראי: מבצע אכיפה מרוכז בדרום תל אביב

על רקע המתיחות הגוברת לקראת אירועי יום העצמאות האריתראי וההיסטוריה של אירועי אלימות ופעילות לא חוקית סביב אותו יום, משטרת ישראל, לוחמי מג"ב ופקחי עיריית תל אביב פתחו במבצע אכיפה נרחב וממוקד בדרום העיר תל אביב. מבצע האכיפה הביא עד כה לסגירות 4 בתי עסק לא חוקיים ומספר מעצרים.

במסגרת היערכות מבצעית מוגברת של שוטרי תחנת שר"ת במרחב איילון, בשיתוף לוחמי מג"ב זרוע "ברקן" ופקחי עיריית תל אביב, נערך השבוע מבצע אכיפה מרוכז ומורחב. הכוחות נערכו באופן ממוקד לביצוע אכיפה נגד עסקים הפועלים שלא כחוק ונגד מסתננים ממוצא אריתראי, במטרה להקדים תרופה למכה ולשמור על הסדר הציבורי באזורי החיכוך, לקראת יום העצמאות שכבר בעבר הוביל להתנגשויות בין תומכי המשטר האריתראי ומתנגדיו.

בוצעו פשיטות ל-4 עסקים בלתי חוקיים ברחובות יסוד המעלה, עקיבא איגר, הר ציון וחזקיהו המלך, במסגרת הפשיטות אותרו עסקים שפעלו ללא רישיון, ואלה נאטמו בהתאם לצווים שיפוטיים שהוצאו נגדם.

בנוסף לכך, במסגרת הפעילות בוצעו גם צווי חיפוש אישיים נגד חשודים, במסגרת הצו איתרו הכוחות שלושה נתינים זרים ממוצא אריתראי, השוהים בישראל ללא אשרת שהייה כדין.

החשודים, בגילאי 38–50, נעצרו והובאו לחקירה בתחנת שר"ת, ובסיומה הועברו להמשך טיפול של רשות האוכלוסין וההגירה לצורך פתיחת הליך גירוש.