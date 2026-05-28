פיצוץ בשידור: "נתניהו יירד בדם ואש"

פיצוץ באולפן בשידור חי, לאחר שהמרואיין אמר כי "נתניהו יירד בדם ואש". המראיין שאל אותו איך זה אמור להתבצע, והראיון הגיע לפיצוץ

אמירותיו של הסופר איל מגד, בעבר מאנשי הרוח המקורבים לבנימין נתניהו, הולכות ומקצינות. במהלך ראיון סוער במיוחד שקיים הבוקר (חמישי) עם איתמר פליישמן וגיא בוסי ברדיו 'גלי ישראל', השמיע מגד קריאה חסרת תקדים להפיכה צבאית נגד הממשלה הנבחרת, וסירב לחזור בו גם כשהמגישים הטיחו בו את המשמעות של מלחמת אזרחים ושפיכות דמים.

"אמירה קיצונית?", תהה מגד באולפן כשהתבקש להסביר את עמדתו. "גם המציאות הזו היא קיצונית ומוליכה לאבדון המדינה. תשפטו בעצמכם מה יהיה אחרי הפיכה צבאית של אנשים אחראים יותר מהמטורף שמנהיג את הטירוף הזה".

המגיש איתמר פליישמן ניסה להבין ממגד כיצד הוא מדמיין את המהלך הלכה למעשה, ושאל אותו: "איך זה עובד? שולחים קצין עם טנק? במי הוא יורה בדרך בהפיכה הזו? כמה הרוגים צריכים להיות בהפיכה הזו?". מגד בחר להסיט את האשמה לעבר הלחימה ואמר: "וכמה ייהרגו במלחמות המיותרות שלו? אני שומע אנשים מדברים על לשרוף את ביירות ואת איראן כולה. המחנה שלכם נשמע כמו בית משוגעים".

"האיש הזה יירד בדם ואש"

גיא בוסי התערב בשיחה והטיח בסופר: "אתה בורח. איך זה יתבצע? חיל האוויר יפציץ מעוזים של ביביסטים?". מגד סירב לספק פרטים טכניים אך המשיך להצדיק מרד צבאי: "אני לא מוכן לענות על השאלה הזו. מפקדי הצבא לא יכולים להפקיר את החיילים בידי ממשלה מטורפת שגורמת להם להיהרג אחד אחרי השני בלבנון".

העימות הגיע לשיאו כאשר פליישמן הזכיר לו את כללי המשחק הבסיסיים: "במדינה דמוקרטית הולכים לקלפי ומחליפים את ראש הממשלה. מה תעשה אם בזמן ההפיכה הצבאית הזו אזרחים יקיפו את נתניהו?".

בתגובה לכך, השיב מגד באמירה מצמררת: "האיש הזה יירד מבמת ההיסטוריה בדם ואש". בוסי ניסה ללחוץ ושאל: "איך זה יקרה, הדם והאש?", ומגד ענה בשאלה: "כשאתה קורא בהגדה של פסח 'דם ואש ותמרות עשן', מה אתה מדמיין?".

הראיון הגיע לסיומו הדרמטי כאשר פליישמן תקף את מגד בחריפות: "אתה אדם קיצוני, פנאט ופשיסט שרוצה שקצינים ינהלו את המדינה" – ומיד לאחר מכן נותקה השיחה באופן חד-צדדי.